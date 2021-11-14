Седой Андреев, пухлый Григорьев-Апполонов: как выглядят «Иванушки International» спустя 25 лет

Популярный коллектив отметил четверть века со дня своего основания.

Музыкальный коллектив «Иванушки International» отметил в «Крокусе» 25 лет с момента своего основания.

Зал, несмотря на пандемию, был полон. А публика, не скрывая, радовалась, что их любимцы по-прежнему в строю и продолжают удивлять их своим творчеством.

Заодно почитатели творчества «Иванушек» смогли оценить, насколько изменились их кумиры. Кирилл Андреев появился на сцене неожиданно седым, Андрей Григорьев-Апплонов – располневшим, круглолицым и скорее блондином, чем рыжим. А их более молодой коллега, преемник Игоря Сорина и Олега Яковлева, Кирилл Туриченко – платиновым блондином.

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