Как Андрей Бурковский попал из КВН в театр
Видео
Как вписать винтаж в современный интерьер
Видео

Седой Андреев, пухлый Григорьев-Апполонов: как выглядят «Иванушки International» спустя 25 лет

Популярный коллектив отметил четверть века со дня своего основания.

Седой Андреев, пухлый Григорьев-Апполонов: как выглядят «Иванушки International» спустя 25 лет
«Иванушки International». Фото: Globallookpress.com

Музыкальный коллектив «Иванушки International» отметил в «Крокусе» 25 лет с момента своего основания.

Зал, несмотря на пандемию, был полон. А публика, не скрывая, радовалась, что их любимцы по-прежнему в строю и продолжают удивлять их своим творчеством.

Заодно почитатели творчества «Иванушек» смогли оценить, насколько изменились их кумиры. Кирилл Андреев появился на сцене неожиданно седым, Андрей Григорьев-Апплонов – располневшим, круглолицым и скорее блондином, чем рыжим. А их более молодой коллега, преемник Игоря Сорина и Олега Яковлева, Кирилл Туриченко – платиновым блондином.

«Иванушки International». Фото: instagram.com/m.a.s.h.a._z/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Иванушки International»«Иванушки»Андрей Григорьев-АполлоновКирилл АндреевКирилл Туриченконовости шоу-бизнеса