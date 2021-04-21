Носорог из «Маски» Кирилл Туриченко: «Я выпил у Зайца всю воду»

В интервью Teleprogramma.pro музыкант рассказал о дружбе с отдельными персонажами проекта, штрафных санкциях и о трудностях работы над своими номерами.

Свою маску сбросил еще один участник одноименного шоу на канале НТВ. На этот раз это сделал артист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, скрывавшийся под костюмом Носорога. Он признался, что за время проекта «Маска» очень подружился с Зайцем и Ламой. Звучит странно, учитывая, что Кирилл и понятия не имеет, кто прячется за масками этих персонажей. Но не имея возможность говорить, они жестами выражали Носорогу свою поддержку.

В интервью Teleprogramma.pro Кирилл Туриченко предположил, кто может скрываться за масками остальных героев, рассказал, как ему удавалось хранить свое участие в шоу втайне от всех и репетировать по ночам, преодолевая усталость.

«Я скрывал свое участие в шоу от всех, кроме мамы»

— Кирилл, как вас пригласили в «Маску?»

— Меня приглашали и в первый сезон, но, к сожалению, у меня не получилось принять в нем участие. Зато все сложилось во втором. Я прошел кастинг, приехал на прослушивание, исполнил несколько песен, которые считал подходящими для проекта. Тем более меня уже знали. Мне снова предложили выступить в проекте, и я согласился.

— Вы сами выбрали костюм Носорога? Какие еще костюмы предложили на ваш выбор?

— Да. Также я рассматривал варианты менее подвижных костюмов: Кузнечика, Ламу, Кенгуру. Мне же понравился голубоглазый авиатор. Он показался удобным для движений, что было важным для меня.

— Как вы скрывали от друзей и родных участие в шоу?

— Я скрывал это от всех, кроме мамы, которая следит за моим творчеством и очень переживает. И на втором эфире я ей рассказал о том, куда уезжаю, просил только не смотреть некоторые эпизоды передачи. Особенно, когда я выбыл из шоу. Мама у меня – впечатлительная барышня.

Что касается остальных, то кто-то обиделся на то, что я скрывал правду. Просто, когда меня уже начали обсуждать, мне начали задавать вопросы, писать эсэмэски с вопросом: «Ты же участвуешь в «Маске»?. Я отвечал, что нет. В Инстаграме приходилось выставлять ранее сохраненные видео, что, например, я уехал в Санкт-Петербург. Кроме того, я должен был отвечать на вопросы своих питерских друзей: «Ты в Питере? А где именно?» Я же писал: «Я уже уезжаю на сапсане». В общем, приходилось врать.

— Вам нелегко давался такой обман?

— Честно говоря, да, тяжело. Но когда все произошло, мой телефон чуть не взорвался.

«Штраф за раскрытие секретов – порядка десяти миллионов рублей»

— Каковы штрафные санкции за разглашение тайны?

— Это очень большая сумма денег. Порядка десяти миллионов рублей. Никто из участников не заинтересован в том, чтобы рассказывать о своем участии в шоу. Мы и сами друг друга не знаем. И если бы у меня была какая-то инсайдерская информация о ком-то, то я бы с удовольствием распространил бы ее. Но никто ничего не знал. И в этом и состоял весь кайф ситуации. Когда я подписывал документы, мне, наоборот, хотелось, чтобы кто-то сказал, что это не я, я не могу так петь. А такие люди были.

— Вы хотели победить?

— Конечно. Я мечтал победить, стремился к этому, работал, репетировал ночами. Чтобы записать, например, яркую композицию Adagio, мне приходилось долго молчать. Я уехал на дачу и отвечал только эсэмэсками, ни с кем не общался: ни с мамой, ни с друзьями. Мне было необходимо молчание для того, чтобы восстановить голос. Потому что помимо участия в шоу «Маска», я гастролировал и пел в группе «Иванушки International».

Голос немного уставал. В какой-то момент я даже простудился и пришел к врачу. Мне пообещали подлечить голос, но напомнили о необходимости молчания. Я закрылся, сидел, молчал и придумывал какие-то интересные штучки. У меня на даче родились идеи многих номеров шоу.

«Заяц и Лама – это мои друзья»

— За кого будете болеть на проекте?

— За двух персонажей. Несмотря на то что человек находится в маске, его можно почувствовать. Добрый ли он, интеллигентный — это все видно. Здоровается ли с тобой или нет, когда ты попадаешь с ним в номинацию, дает ли он тебе «пять»? Воспитание не скроешь.

И вот на таких тонких нотах я сдружился с Ламой. Это был мой друг, прямо дружище. Мы с ней обнимались, показывали друг другу «класс», не имея возможности разговаривать. Зайцу я однажды пожал руку, а потом у нас завязалась дружба. По рукопожатию он мне показался сильным. Мы же все друг друга рассматриваем, чтобы понять, кто это.

Расскажу интересный случай. У нас за сценой есть мини-гримерки, где поставили интересную вкусную воду, насыщенную магнием, цинком, какими-то витаминами. Я ее открыл и выпил. А потом приходит администратор и говорит, что это была вода Зайца. Я попросил передать ему, что все возмещу. Приехал домой, нашел в Интернете эту воду и привез ящик с ней Зайцу, оставив воду в его гримерке. Увидев такой подарок, он жестом показал мне «класс». В общем, Заяц и Лама – это мои друзья.

— Можете предположить, кто скрывается за этими и остальными масками?

— Я могу рассказать о своих ощущениях. Например, я уверен, что Лама – это профессиональный певец. Очень добрый, интеллигентный, внимательный. По голосу он не похож на попсового исполнителя.

А что касается Зайца, то это либо какой-то актер, либо комик. Говоря о Змее, по вокалу и телосложению, я предполагаю, что это Светлана Лобода, Полина Гагарина или Юлия Паршута. Сначала я думал, что это Ани Лорак, но это вряд ли. Она поет по-другому. Я рассматривал фигурку за кулисами – худенькая, стройненькая девочка.

По поводу Неваляшки ничего не могу сказать, это абсолютно непонятный персонаж — разноплановый, интересный. Это точно профессиональный певец и поет он классно разную музыку. Рассмотреть Неваляшку невозможно – у этого персонажа нет ни рук, ни ног.

Крокодил – веселый, молодой парень-певец. Он очень много двигается и практически не стоит на месте. То на пол ложится, то встает. А когда люди в возрасте, они как будто стоят и ждут приговора. В общем, смотрите шоу, и все узнаете.

Шоу «Маска» идет на канале НТВ каждое воскресенье – в 20. 00!

Смотрите также: