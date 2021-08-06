«У меня не было даже одежды»: Кирилл Туриченко высказался об уходе из группы «Иванушки»

Еженедельно на портале Teleprogramma.pro выходит проект «Загугли звезду», в котором знаменитости лично рассказывают о себе в свете популярных поисковых запросов в Сети. На этот раз героем стал Кирилл Туриченко, солист группы «Иванушки».

В легендарном бойз-бэнде, история которого перевалила за четверть века, Кирилл Туриченко оказался случайно, хотя с музыкой связан с самого детства. Впервые о группе он услышал в 12 лет в «Артеке». Много лет спустя уже в родной Одессе он знакомится с Андреем Григорьевым-Аполлоновым, тот приглашает его в Москву, на студию. Там его просят спеть что-нибудь из репертуара «Иванушек». А потом неожиданно объявляют, что завтра уже концерт, и он – в составе.

«У меня даже не было одежды. И я помню, что на свой первый концерт купил себе зеленую рубашку, кеды, а джинсы взял у своего друга. Поначалу было нелегко, потому что не все меня воспринимали. Но со временем все потихонечку получилось», — вспоминает артист.

В группе «Иванушки» Кирилл Туриченко поет уже восемь лет. И в этом году после его успехов на шоу «Маска» появились сообщения, что артист покидает коллег.

«Да, я читал такие сообщения. Но я не собирался уходить из коллектива. Я всегда говорил, что просто хочу параллельно заниматься сольным творчеством. У нас в продюсерском центре это не запрещено», — объяснил артист.

Туриченко пробует развиваться сольно на основе исполненных в «Маске» песен. С оперным певцом Юсифом Эйвазовым, с которым очень сдружился на проекте, сейчас он готовит масштабный проект.

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