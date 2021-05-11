«Это будет супершоу!»: Эйвазов и Туриченко после «Маски» запускают новый совместный проект

Оперный певец Юсиф Эйвазов и солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко сильно сдружились после программы «Маска» на НТВ. Напомним, муж Анны Нетребко выступал на шоу в образе Ламы, а участник известного трио – Носорога. По окончании телевизионного конкурса музыканты решили какое-то время выступать вместе и сообщили поклонникам о запуске нового проекта.

больше по теме Наталья Подольская устроила дефиле по улицам Москвы с модной сумкой-дублером Prada Звезда принарядилась и сделала новую прическу.

«Послевкусие от «Маски» осталось. И мы после долгих переговоров решили продолжить историю музыки, которая звучала на шоу. Уже этой осенью в Москве состоится наш первый совместный концерт Ламы и Носорога. Мы уже приступили к работе над дуэтами, а также авторскими песнями», — рассказал в личном блоге Юсиф Эйвазов.

Тенор пообещал, что совсем скоро сообщит конкретные даты выступлений. Многочисленные звезды поддержали инициативу артистов. Одним из первых в Сети высказался Филипп Киркоров.

«Ждем с нетерпением! Удачи! Это будет супершоу!» — сказал король российской эстрады. «Удачи, у вас все получится, я знаю», — отметилась в Instagram Кирилла Туриченко ведущая Юлия Барановская. «Ура!» — восторженно отреагировал на новость известный модельер Игорь Гуляев.

Смотрите также