От ее невероятного пения прослезился Эйвазов: кто может поехать на «Евровидение-2022» от России

Также ранее назывались такие имена, как Даня Милохин, Егор Крид и другие.

Россию на Евровидении-2022 может представить 18-летняя Диана Анкудинова, которая стала безоговорочной победительницей проекта НТВ «Шоумаскгоуон». Как сообщает Super, на нее делают ставку продюсеры шоу.

Кроме нее, в числе претендентов на конкурс сайт называет таких артистов, как Александр Панайотов, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Даня Милохин и Егор Крид.

Отметим, что уже сейчас высказываются мнения о том, что Диану Анкудинову могут захейтить зрители (как это было с таджичкой Манижей) из-за ее, якобы, азербайджанских корней. Однако сайту Teleprogramma.pro она рассказывала, что полностью русская.

«Я русская. Отчество у меня – Дмитриевна. Люди такое придумают… Отец такой-то национальности, мать – другой… Откуда они берут такую информацию? Как обычно, это непонятно и очень смешно. Некоторые, кстати, считают, что я должна носить паранджу, петь на их языке. И меня это всегда пугало и настораживало, и я говорила: «Я – Дмитриевна и отстаньте от меня». Фамилия Анкудинова – русская, не татарская. В древности был такой человек Анкудин, отчего и произошла эта фамилия. Я полностью русская», — говорила она корреспонденту в нашем проекте «Загугли звезду».

Впрочем, Teleprogramma.pro считает, что нет никакой разницы, какой национальности артист, главное – его талант. А от пения Дианы Анкудиновой прослезился даже знаменитый оперный певец, звезда шоу «Маска», Юсиф Эйвазов.

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