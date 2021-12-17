«Эффект «Маски» будет всегда: Юсиф Эйвазов – об участии в одноименном шоу и Новом годе с Анной Нетребко

О нашумевшем шоу «Маска» на НТВ не слышал только ленивый. По сюжету проекта несколько артистов в костюмах животных или предметов исполняли песни из российского и мирового репертуара. И в задачи зрителей входило узнать, кто же скрывается под маской.

В новогоднюю ночь аудитории вновь предстоит поломать голову и распознать истинные сущности Ежика, Мандарина, Часов, Мишки-хоккеиста, Льдинки, Новогоднего Зайца, Белого тигра, Елочной игрушки, Новогодней елки и Санта Клауса.

В прошлом году приглашали и Селедку под шубой, но видимо, в этот раз решили обойтись без тяжелой артиллерии. Хотя кто знает… Может, Селедка тоже появится в телевизоре в последний момент.

Наряду с новыми героями зрители увидят и своих любимцев из двух предыдущих сезонов, например, Анатолия Цоя в образе Льва, Ларису Долину в костюме Оленя, Азизу в обличье Пингвина и многих других персонажей. Сюрпризом для аудитории станет и дуэт Носорога (Кирилла Туриченко) и Ламы (Юсифа Эйвазова), которые очень подружились во время второго сезона.

А пока известный оперный певец Юсиф Эйвазов принял участие в одном из новогодних концертов, после которого и дал небольшое интервью Teleprogramma.pro.

«Эффект «Маски» будет всегда»

— Юсиф, однажды вы сказали, что скоро зрители увидят ваш совместный концерт с Кириллом Туриченко… Можно ли нам надеяться на появление такого дуэта на сцене?

— В следующем году состоится большой концерт в Crocus City Hall, на который уже проданы все билеты. Увидеть его будет весьма интересно, потому что мы первый раз выступаем вместе. К этому концерту приковано большое внимание, что невероятно приятно для меня. В ходе выступления в основном будут представлены авторские песни – как сольные, так и дуэтные.

— Вы ощущаете, что эффект вашей популярности в «Маске» до сих пор дает о себе знать?

— Я думаю, эффект «Маски» будет всегда, потому что есть люди, которые действительно полюбили наших персонажей. А наши образы ассоциируются у них с Ламой и Носорогом. И это абсолютно нормально. Я думаю, что зрители еще будут обращаться к этой теме.

— Какой зрительский отзыв о шоу вам запомнился больше всего?

— Практически все отзывы были интересными, необычными, в основном писали, что не ожидали увидеть меня в этом шоу.

— Ваша жена Анна Нетребко ведь знала о вашем участии в шоу «Маска»….

— Конечно. А как бы я объяснил свое отсутствие дома? Мы ведь снимали до пяти утра.

«Есть желание побыть на праздники дома»

— Как собираетесь встречать Новый год?

— Дома. С Анной и Тьяго.

— Уже купили подарки?

— Конечно.

— Есть ли у вас какие-то новогодние семейные традиции? Например, ходить в баню или уезжать за границу…

— Никаких особых традиций нет. В 12 часов, как и все, открываем шампанское и желаем, чтобы Новый год был лучше прежнего.

Да и вообще есть желание на праздники несколько дней побыть дома, в семье, нарядить елку. Мы же очень много разъезжаем по всему миру, поэтому собраться в домашней обстановке бывает весьма сложно.

— А где справляли прошлый Новый год?

— У друзей, в Риге.

— В одном из своих интервью вы сказали, что никогда не разлучались с Анной больше чем на 12 дней…

— Конечно. Потому что мы очень часто выступаем вместе. А когда этого не происходит, то прилетаем друг к другу, как все нормальные семьи. Мы все организовали таким образом, что это получается.

— Какое самое большое расстояние преодолевали, чтобы увидеть жену?

— Когда я приехал в Америку…

— А самая необычная площадка, на которой доводилось выступать?

— Наверное, в горах Колорадо, там была одна красивая сцена. Я выступал на высоте 4 000 метров. Конечно, тяжело дышалось, но я справился.

— Уходящий год был непростым. Как коронавирус повлиял на ваши оперные концерты?

— Пандемия повлияла на все. Говорить сейчас о каких-то конкретных вещах очень сложно, но то, что этот период немного изменил нас, — это правда. Поэтому мы свыклись с новой реальностью, живем в ней. Будем надеяться, что мы как можно безболезненнее пройдем этот период.

— Но есть планы на ближайшие месяцы?

— В январе я начинаю репетировать «Пиковую даму» в театре Лисео, в Барселоне. Потом будет Ла-Скала. Планы намечены.

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