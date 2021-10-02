Стал известен победитель второго выпуска «Шоумаскгоон»

На НТВ завершился второй выпуск популярного проекта «Шоумаскгоон». В течение двух часов артисты пели, а потом оценивали выступления друг друга от 2 до 9 баллов. Победил, соответственно, тот, кто набрал наибольшее количество очков.

В прошлом выпуске лучшей стала юное дарование, победительница шоу «Ты супер» Диана Анкудинова. Однако в этот раз Стас Костюшкин, к примеру, поставил ей двойку. Певец признался, что ему не хватило драйва. В итоге Диана заняла в турнирной таблице последнее место.

А победила в выпуске Юлия Паршута. Сразу 9 баллов отдал ей специальный гость выпуска Юрий Стоянов. Актер признался, что певица поразила его своими вокальными способностями.

«Серебро» унес Кирилл Туриченко, а «бронзу» Карина Кокс.

На четвертом месте расположился Вячеслав Макаров. Пятой стала Алиса Мон. Шестой – Анатолий Цой, Седьмой – Марк Тишман. Восьмую позицию занял Стас Костюшкин.

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