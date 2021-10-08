«Загугли звезду»: Диана Анкудинова – о детском доме и травле, «двушке» от Крутого, «Голосе», «Шоумаскгоон» и неадекватных фанатах

Настоящим открытием проекта «Шоумасгоон» на канале НТВ стала певица Диана Анкудинова. Каждое свое выступление 18-летняя артистка превращает в небольшой спектакль. Мощным и проникновенным голосом девушки был покорен известный оперный певец, муж Анны Нетребко Юсиф Айвазов, который напророчил ей славу мировой звезды. И для этого есть все предпосылки…

На счету Дианы участие в шоу «Голос», первое место на вокальном детском шоу «Ты супер!» на канале НТВ и множество побед на российских и международных конкурсах. Кажется, что жизнь одарила ее за все испытания, перенесенные в юном возрасте…

Ведь Диана воспитывалась в детском доме, куда попала из-за женщины, категорически не желающей иметь детей. Она неоднократно избивала дочку, появившуюся на свет против ее воли. Но эта страница жизни давно перевернута, и с каждым днем карьера девушки только набирает обороты…

Сегодня Диана стала гостьей проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» и рассказала о жизни в детском доме, подарке Игоря Крутого и неадекватных поклонниках.

— Диана, давайте по традиции начнем с краткого описания вашей биографии…

— Меня зовут Диана Анкудинова. Мне 18 лет. И я артистка. Родилась я на Дальнем Востоке, в городе Арсеньев, но прожила там недолго. Потом мы с семьей переехали в Тольятти, где я жила до 2018 года. Почему именно до этого времени? Потому что во втором сезоне проекта «Ты супер» Игорь Яковлевич Крутой решил исполнить мою самую заветную мечту и подарил мне квартиру в Москве, куда я и переехала.

— Помните своих биологических родителей?

— Нет, совсем не помню.

— А хотели бы их увидеть?

— Нет.

— А кем мечтали стать в детстве?

— Если говорить про профессию, то лет в 5-6 я хотела стать поваром. Но это прямо такое детское. А вообще я всегда мечтала стать артисткой.

— Расскажите, пожалуйста, о своих родителях, давших вам путевку в будущее…

— Маму зовут Ирина Анатольевна. На данный момент она занимается мной. И в принципе мама так и делала, как только я появилась в семье. К сожалению, папы не стало год назад. Но он также занимался мной. В семье есть старшая сестра Настя, старший брат Дима и два племянника, от каждого по одному.

— Помните детский дом?

— Частично да. Мне было три с половиной года, когда я туда попала. И в четыре с половиной – пять меня забрали. Но чаще всего воспоминания не очень хорошие.

— Что такое детский дом в реальности?

— На самом деле все зависит от воспитателей и самого учреждения. Но я была в таких детских домах, где все складывалось не так плохо, как у нас. Если мы говорим про нормальный детдом, который действительно специализируется на том, чтобы вывести ребенка в жизнь, то это детский рай, где человека воспитывают так, как бы он воспитывался в семье.

— В детдоме старшие обижали младших?

— Да, такое было, естественно. И подобная ситуация существует во многих детских домах.

— Отмечались ли там дни рождения?

— Честно говоря, я не помню таких мелочей. Но мой точно не отмечали.

— Сейчас вы посещаете детские дома?

— Да, меня часто приглашают, я туда езжу. И естественно, мне нравится идея поддерживать детей, приезжать к ним, давать мастер-классы. Вообще, такие ребята, меня как человека, знакомого с их ситуацией не понаслышке, очень заряжают.

— Думаете, что тоже возьмете ребенка из детского дома?

— Я такое допускаю, но пока что рано об этом думать.

— Помните свое знакомство с родителями?

— Я сама лично мало что помню с того времени. Мне рассказывали, что впервые в детском доме меня увидела старшая сестра Настя. И сразу же сказала маме, что если меня не заберут оттуда, то став взрослой, она сделает это сама. Потому что ей было очень меня жалко.

Все сложилось так, что мама на меня посмотрела, и я ей тоже понравилась. Конечно, возникали какие-то проблемы с тем, чтобы меня забрать. Но это все внутренние тараканы, так сказать. Я очень рада, что моя судьба сложилась именно так, а не иначе. И как говорит мама, не они меня выбрали, а я их.

— Мама работала в детском доме?

— Нет. Она работала в санатории при детском доме. Воспитанников вывозили туда, чтобы они проводили в санатории какое-то время, лечились там, а потом вновь возвращали обратно.

— Мама рассказывала, чем вы ей приглянулись?

— Во-первых, я все время плакала, а во-вторых, нуждалась в помощи. И это было видно. Иногда я приходила к маме на массаж (она работала там массажистом), и она часто дарила мне всякие вкусняшки. А я же реагировала на них, как любой нормальный ребенок. Вот так у нас сложился удачный коннект. Видимо, это было то самое материнское чувство.

Бабушка рассказывала мне, что когда я перешагнула порог нашего дома, то первое, что я сказала: «Это мама», «Это папа», «Это бабушка». Я сразу стала называть всех поименно и таким образом быстро освоилась.

— Как вас воспитывали?

— Вообще, в нашей семье принято развивать ребенка именно в том направлении, в котором у него все хорошо получается. Например, я сделала что-то очень хорошо, и меня похвалили.

При этом формула моего воспитания не очень мягкая (у нас не было такого, чтобы обнимать и зацеловывать меня). Правда, за каждое мое хорошее действие мне дарили вкусняшку, от которой я приходила в восторг.

Когда же я делала что-то не так, то сильно меня не ругали, но давали понять, что я не права. Никогда не били, не поднимали руку (я вообще этого не люблю).

Однако заставляли додуматься, что все-таки произошло не так, и как это можно было сделать по-другому. До меня все доходило, благодаря чему я и выросла хорошим человеком.

— А в первой семье на вас поднимали руку?

— Да. И это было нормальной практикой. Нужно же куда-то деть свою агрессию. Понятное дело, что человек находился в нетрезвом состоянии, и абсолютно не хотел этого ребенка. И естественно, что попытки лишить меня этой жизни были абсолютно предвиденными. Но я очень рада, что это продолжилось не так долго. Я не знаю, что бы случилось, если бы я там осталась. Скорее всего, меня бы уже не было. Но у меня не осталось никакой обиды, агрессии, а просто наплевательское отношение к этим людям. Мне фиолетово.

— В школе все знали, что вас удочерили?

— Да. Этот факт никогда не скрывался, но он не был плохим аспектом моей жизни. Я не стеснялась говорить, что не такая, как все. И в моей жизни часто случалось так, что дети были ко мне жестоки из-за того, что я такая артистичная, необычная, и меня все любят. Когда мы только переехали в Тольятти, я пошла в 13-ю школу рядом с домом. Я не помню, сколько там проучилась, возможно, чуть больше недели, но почему-то именно в этой школе дети проявляли особую жестокость.

Они любили поднять на кого-то руку (но я старалась держаться от этого подальше), всем классом ополчиться на одного человека. Тем более я была новенькой, да еще и такой разносторонней. Все мне завидовали, дрались. Я пыталась скрыть происходящее от мамы, но у меня этого не получилось. Были скандалы, жалобы, и в итоге мы ушли.

— Где вы сейчас учитесь?

— Я поступила в ГИТИС, на факультет эстрады, заочное отделение (бюджет). И очень рада этому. В моей жизни был опыт, когда меня пригласили поступить в Гнесинское училище. Но в итоге меня прокатили, и я не прошла. Мне почему-то предложили пойти туда во второй раз, но я отказалась. Если Бог отвел меня в первый раз, то больше и не надо.

— Вы на курсе, наверное, маленькая звездочка?

— На самом деле нет. У нас равные отношения. Мы все абсолютно разные. И это так классно, потому что мы помогаем друг другу, понимаем друг друга. Все творческие, разносторонние. И если бы я училась с людьми другого склада, то там бы меня не понимали, презирали. А в творческом вузе я чувствую себя абсолютно комфортно. И я рада, что учусь именно с этими ребятами.

— Кто является вашим продюсером?

— Мама. А вообще у меня нет продюсера как такового. Я ни с кем не подписывала никаких контрактов, хотя такие были. Стараюсь продвигаться сама и пока что меня это устраивает. Но люди, которые мне помогают – мой директор Юлия, немаленькая команда, стоящая за моими плечами. Они не ждут ничего взамен и на данный период времени для меня это очень удобно. И я рада, что работаю именно так.

— Вы ведь принимали участие и в шоу «Голос. Дети»…

— Вообще, этот проект зацепил меня с самого первого сезона. Я всегда хотела в нем поучаствовать. Вы бы видели, в каком восторге я находилась, когда на четвертый раз моя заявка все-таки прошла. Я валялась на полу, благодарила Бога. Мне тогда было 13 лет. Получается, что мы очень успешно прошли все кастинги. Я вышла на слепое прослушивание, мы выбрали песню. И ко мне никто не повернулся – как оказалось, к счастью для меня…

Конечно, я не скажу, что расстроилась, поскольку была готова к этому. Я плакала, но не потому, что обиделась и жалела себя, а потому что мне впервые так громко аплодировал зал. Сами зрители встали, а жюри тоже стояли и аплодировали. Естественно, все это вырезали. Потому что никто не будет долго смотреть на то, как мне хлопают. Но это был нужный опыт для меня, чтобы с определенным багажом пойти на проект «Ты супер!».

— Вот расскажите о нем…

— На «Ты супер!» меня звали еще с первого сезона, но в тот период я принимала участие в «Голосе». Получив приглашение во второй раз, я с удовольствием пошла, потому что все, что связано с творчеством, очень интересно для меня. Там царила совсем другая атмосфера, нежели, чем на «Голосе». Мы жили на базе все пять месяцев. Каждый день работали над песнями, выбирали репертуар, костюмы, ездили на съемки.

Нас возили в разные интересные места. И я никогда не забуду это время. Мне было 14 лет. И в тот момент я заметила, что все случилось очень вовремя. Благодаря этому проекту я начала осознавать свой талант чуть по-другому. Я очень рада, что поучаствовала в этом шоу и не раз.

Многие писали, зачем она в 2015 году пошла в третий суперсезон этого проекта. Но там без меня оказалось никак, потому что в проекте принимала участие и победительница первого сезона, и я – победительница второго. И новые участники нового сезона, и старые конкурсанты. Просто объединение всего прекрасного на планете.

Я с огромным удовольствием приняла там участие не для того, чтобы победить. Победа для меня всегда – это второстепенное мероприятие. Я шла туда за эмоциями, опытом, новыми знакомствами, особенно с профессионалами, такими как Игорь Яковлевич, Алексей Воробьев (мы с ним познакомились на третьем сезоне и сейчас круто общаемся). Он зовет меня на съемки пятого сезона. Я хочу съездить, но сейчас у меня начинается учеба. Но я надеюсь, что вырвусь и поеду. Потому что очень люблю закулисье, съемки, это все прямо про меня.

— Пользователи Сети интересуются, где вы сейчас живете…

— В своей московской квартире, которую мне подарил Игорь Яковлевич. Она оформлена на меня. Адрес и ближайшее метро говорить не буду. Это небольшая двухкомнатная квартира площадью 37 метров, но в хорошем удобном районе.

Я не знаю, как объяснить этот феномен, что исполняются мои глобальные мечты за гранью фантастики. Но людям, которые в это не верят, я могу точно сказать, что Игорь Яковлевич – это человек слова. И если он что-то сказал, то сделает это. Я очень рада, что в шоу-бизнесе есть такие люди.

— Как вы попали на «Шоумаскгоон»?

— Благодаря НТВ и «Вайт медиа». Меня пригласили, чему я очень рада. Потому что с момента моего последнего участия в телепроекте прошло два года. И я очень довольна, что на телевидении меня не забывают и через телевизионный ресурс я могу донести людям информацию о себе. За это время я научилась очень многому: классно управлять своим голосом, добавила много песен в свой репертуар. Начинаю работать над собственными песнями и в ближайшее время хочу выпустить свой альбом.

Когда мне сказали об этом проекте, я отложила все свои дела на лето, осень, сказала: «Да, я буду участвовать», я очень ждала этого предложения. И надеюсь, что таких предложений будет еще очень много.

— С кем из участников сложились дружеские отношения?

— Со всеми. Я очень дружелюбный, общительный человек. По знаку зодиака – близнецы, поэтому общение дается мне легко, умею создавать очень комфортный контакт с любыми людьми. И тем более, когда в твоем окружении такие приятные личности, с которыми просто невозможно не подружиться.

Когда меня спрашивают: «А кто тебе импонирует больше всех?», я говорю: «А зачем вы задаете такие вопросы, если я не знаю на них ответы…» Каждый со своей стороны привнес в меня много всего. Мне очень нравится фраза: «Мы – это наше окружение». И я очень рада, что впитываю в себя так много гениального.

— Кто ваш ближайший конкурент?

— Так как я побеждала практически в каждом вокальном конкурсе, может быть, это прозвучит нескромно, для меня конкуренция – это не то, чем она является для обычных людей. Я не считаю никого конкурентом не потому, что я такая сильная вокалистка. А потому что для меня это уже настолько неважно…

Я понимаю, что все индивидуальны, все очень разные, все сильные. И, например, сказать, что Юля Паршута или Карина Кокс для меня прямо конкурентки…. Они классные. Я классная. Все классные. Кто тут конкурент, зачем конкурировать, я вообще не понимаю.

— Вам без разницы, победите ли вы в том или ином проекте?

— На самом деле нет. Это ощущение пришло ко мне после первой победы в проекте «Ты супер», потому что после шоу «Голос» для меня было важно доказать всем, и себе в том числе, что я все-таки чего-то стою. И тогда в 14 лет я с большим энтузиазмом подходила к слову «Победа». Для меня было действительно важно победить.

И если бы я не победила в 2018 году, то, скорее всего, до меня бы не дошло, что конкуренция — это не так важно. Мне кажется, что круче думать, что главное не победа, а участие, чем каждый раз переживать о том, одержу ли я личный триумф или останусь где-то на задворках, как многие считают.

— Можете приоткрыть завесу тайны личной жизни….

— Мне кажется, что любовь – такая штука, которая приходит в неожиданный момент. И просто ждать ее бесполезно, поэтому на данный момент мне это не очень важно, не очень нужно, потому что моя карьера сейчас идет в гору. Я очень этому рада и полностью погружена в работу.

— А что думаете о детях?

— В последнее время я замечаю, что мне нравится смотреть на детей, которые проходят мимо меня. Конечно, каждой женщине хочется стать мамой. И мне хотелось бы, но даже не в ближайшие пять лет.

— Вы знаете, что в Сети организовывают челленджи, посвященные вам…

— Я не знала, что это целый челлендж. Во-вторых, мне очень интересно за этим наблюдать. Я очень часто забиваю в Ютубе свое имя, чтобы посмотреть на реакцию пользователей. Люди очень разные, равно, как и их реакции: кому-то нравится, кому-то – нет. Кто-то говорит, что здесь можно было сделать вот так и привносят какие-то свои идеи.

А я тем временем все обдумываю и осмысливаю у себя в голове. И вообще через реакционеров поднимается моя популярность, за что я им всегда благодарна. Мне очень часто пишут в директе. И когда я натыкаюсь на одно из сообщений реакционеров из Ютуба, я понимаю, что это именно они, потому что помню их лица. Мы с ними иногда даже активно общаемся. В принципе хорошие люди.

— У вас есть свой фан-клуб?

— Да, как и у любого хорошего артиста.

— Общаетесь ли с поклонниками?

— Обязательно общаюсь. И больше скажу, когда 31 мая мне исполнилось 18 лет, уже через несколько дней я встретилась с двумя своими фан-клубами – с «Дианоманией» и «Беседкой». Так они называют друг друга. Сначала мы посидели в кафе, потом походили по парку, поснимали Тиктоки. Для меня это обычное общение, поскольку я обычный человек.

Конечно, как и медийная личность, я опасаюсь, что кто-то может оказаться не тем, за кого себя выдает. Но у меня есть мама, моя семья и мои люди, которые все это выясняют и говорят мне: «Да, с этим человеком ты можешь записывать Тиктоки, угорать, шутить и есть в кафе». Конечно, я прекрасно понимаю, что в моей работе важен момент предосторожности. Но я не отказываюсь от таких встреч, потому что такое люблю.

— Семья оберегает от ненормальных поклонников?

— Конечно, предотвращает опасные моменты. Ключи от всех паролей в моих аккаунтах в соцсетях есть у моей мамы. Она всегда за всем следит, и для меня это абсолютно нормально. Мы никогда ничего не скрываем друг от друга. Доверие – это тоже очень важно в семье. И часто, когда в директе мама натыкается на не очень хороших людей, она показывает мне, и мы вместе решаем, что же делать с этим человеком: блокировать или блокировать. Но вообще, со всеми общаюсь я. Просто у меня нет времени на отслеживание таких людей, и за меня это делает мама.

— Случалось встречаться с неадекватными поклонниками?

— Конечно, такое происходит очень часто. Однажды я выступала в Кремле и после концерта мне принесли черную сумку. Я очень испугалась того, что там может быть бомба. Мы позвали охрану, все это делалось очень аккуратно.

Мы открыли сумку, а там лежали какие-то шоколадки, конфеты, еда, а в пакетике — завернутая шаурма. И мне рассказали, что этот человек после моего выступления просто поставил эту сумку на сцену. А я этого не видела, поскольку ушла за кулисы.

Конечно, я не стала ничего есть из этой сумки, поскольку такое поведение, мягко говоря, настораживает. И таких случаев очень много. Порой на улице подходят люди со странными просьбами и не очень хорошо реагируют на мою реакцию. Но без таких личностей жить было бы скучно. Я всегда стараюсь относиться ко всему позитивно, держать себя в тонусе и не подпускать близко тех людей, которые могут испортить мое настроение.

— Кто вы по национальности?

— Русская. Отчество у меня – Дмитриевна. Потому что люди такое придумают… Отец такой-то национальности, мать – другой… Откуда они берут такую информацию? Как обычно, это непонятно и очень смешно. Некоторые, кстати, считают, что я должна носить паранджу, петь на их языке. И меня это всегда пугало и настораживало, и я говорила: «Я – Дмитриевна и отстаньте от меня». Фамилия Анкудинова – русская, не татарская. В древности был такой человек Анкудин, отчего и произошла эта фамилия. Я полностью русская.

— Какими новостями порадуете поклонников в ближайшее время?

— Выпущу свой альбом. Мы его уже доделываем. Смотрите все выпуски шоу «Маскгоон». Это незабываемые впечатления, по крайней мере, даже у меня. Сейчас я много занимаюсь с педагогом, чтобы настроить себя на другой лад для участия в шоу.

Очень много концертов у меня запланировано на осень и начало декабря. Нужно подобрать сценарий, репертуар, выбрать песни, разобрать какие-то моменты взаимодействия со зрителями. И я скажу, что еще не было ни одного плохого отзыва о моем сольном концерте. Естественно, я всегда пою вживую.

В общем, следите за всей информацией в Интернете: в Инстаграме, в Контакте, все выкладывается на сайте.

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