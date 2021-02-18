«Особенный шарм»: Васильев показал модное платье, которое притягивает взгляды мужчин

Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказал о платье, которое практически магнетически воздействует на мужчин. Его мягкие линии очаровывают, кроме того, оно отлично корректирует фигуру, скрывая недостатки и выделяя женственные формы. Речь идет о платье на запах с V-образной линией декольте.

«Платье с запахом дает особенный соблазнительный шарм. В 50-е годы Кристиан Диор изобрел подобную модель для очень популярной актрисы тех лет Авы Гарднер. Люди сходили с ума из-за ее декольте, которое здесь подчеркнуто», — высказался Александр Васильев, комментируя лук гостьи студии.

Эвелина Хромченко также добавила, что золотые и серебряные ткани в любых их проявлениях, яркие и состаренные, в этом сезоне очень актуальны. Они будут в тренде и предстоящей весной, а также летом.

Заметим, что телеведущая Анфиса Чехова, которая обладает довольно выраженными женственными формами, давно уже пользуется преимуществами платьев на запах. В ее модном арсенале их множество. Такие модели выделяют талию, а если ее нет – формируют. А вот ненужные рельефы на бедрах, они практически волшебным образом скрывают.

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