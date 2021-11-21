«Грош нам цена»: Костюшкин назвал Анкудинову своей «дочей» и дал ей звездный совет

18-летняя певица Диана Анкудинова победила в музыкальном телепроекте «Шоумаскгоон», в очередной раз доказав свой выдающийся талант.

В этой передаче у молодой артистки сложились дружеские отношения с 50-летним певцом Стасом Костюшкиным. Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» теперь называет девушку своей «дочей».

Он поздравил начинающую звезду с ее новой победой и на правах «отца» дал ей совет.

«Помни только об одном, вся наша жизнь должна быть отдана зрителю. Если он не ушел с концерта с мокрым платком и улыбкой, грош нам цена, какие бы гонорары мы не получали, — пишет Костюшкин в Instagram. — Будь звездой на сцене и просто радушным человеком по жизни, какая ты и есть. Всегда рядом, твой шоубизный батя».

Напомним, ранее Диана дала большое интервью сайту Teleprogramma.pro.

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