Победительница «Шоумаскгоон» Диана Анкудинова: «На площадке царил дух соперничества»

На канале НТВ завершился популярный проект «Шоумаскгоон», участниками которого стали звезды «Маски», «Ты супер!» и «Суперстар!». Это Диана Анкудинова, Карина Кокс, Стас Костюшкин, Вячеслав Макаров, Алиса Мон, Юлия Паршута, Марк Тишман, Кирилл Туриченко и Анатолий Цой.

В каждом выпуске артисты исполняли номера, а потом ставили друг другу баллы от 2 до 9. Победил тот, кто набрал максимальное количество очков. И это 18-летняя девушка с совершенно уникальным природным голосом – Диана Анкудинова.

«Поначалу, конечно, на площадке царил дух соперничества, — рассказывает Диана Teleprogramma.pro. — Но все это очень быстро прошло, буквально к третьей программе. Мы почувствовали и поняли друг друга, сдружились. Я рада, что все так получилось. Честно скажу, судить было легче тогда, когда мы еще не сблизились. Я была самой младшей среди участников, но это никак не чувствовалось, наоборот, мы были на одной волне.

Во время съемок финальной программы мне было грустно: я понимала, что шоу скоро закончится, и мы больше не встретимся на этой прекрасной сцене. Я рада, что победила, хотя это и не было главной целью для меня. После объявления итогов ребята бросились меня поздравлять, обнимать. В зале также были мама и сестра, а брат и племянники поздравили по телефону. Еще звонила мой педагог по вокалу из Тольятти – Светлана Ивановна Вовк.

Хочу выразить благодарность всем участникам и старшим товарищам, я получила огромный опыт. Знаете, после проекта меня стали воспринимать всерьез как артиста: увидели, как я работаю на сцене. В «Шоумаскгоон» артисты делают то, что им по-настоящему нравится. Я научилась быть в моменте, кайфовать и выкладываться на все сто, а еще не бояться высказывать свое мнение».