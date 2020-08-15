Михаил Ефремов вернулся домой после госпитализации из здания суда

Адвокат актера сообщил, что тот уже не в больнице.

Печально известного актера Михаила Ефремова выписали из больницы. Об этом 15 августа журналистам РИА Новости сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Юрист отметил, что подсудимый артист уже находится дома, но какой диагноз был ему поставлен, защитник не знает.

Напомним, 11 августа Ефремова увезли из здания столичного суда в больницу — на заседании 56-летнему мужчине стало плохо, у него подозревали инсульт.

В суде актер находился по делу о ДТП, произошедшем 8 июня в центре Москвы. Правоохранители считают, что Заслуженный артист России, будучи пьяным за рулем внедорожника, выехал на «встречку» и устроил аварию, в результате которой скончался второй водитель.

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В ходе следствия Ефремов то признавал свою вину, то отказывался от нее. Сторона защиты заявляет, что у нее есть доказательства невиновности звезды театра и кино. Новое судебное заседание назначено на 18 августа.