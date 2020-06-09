«Пьяное» ДТП Михаила Ефремова на телеканалах страны: что показали зрителям

Артисту, устроившему ДТП, грозит до 12 лет тюрьмы: что об инциденте говорят телеканалы

Известный актер, режиссер, заслуженный артист России Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП.

Водитель Сергей Захаров, фургончик которого протаранил автомобиль Ефремова, от полученных травм скончался. По самым пессимистичным прогнозам, артист может отправиться в тюрьму на 12 лет.

Первый канал: первые видео с места аварии

Автокатастрофа произошла вчера в 21:44 вечера на Смоленской площади. Как сообщает Первый канал, черный джип Ефремова, пересекший двойную сплошную, на полной скорости влетел в фургон доставки продуктов, зацепив еще несколько автомобилей.

В результате лобового столкновения фургон «Лада» буквально подпрыгнул на месте, а потом перевернулся. Оба автомобиля были искорежены. Водитель фургона Сергей Захаров, который оказался зажат внутри, получил серьезные травмы.

Михаил Ефремов же практически отделался легким испугом. После инцидента артист вышел из машины, и первыми его словами были: «Точно никто не умер?»

Тем временем у места происшествия собрались многочисленные зеваки, вскоре туда прибыли полицейские и журналисты.

Как рассказал Первому каналу начальник московского управления информации и общественных связей ГУ МВД России Владимир Васенин, в момент автокатастрофы Михаил Ефремов был пьян.

РЕН ТВ: засняли самые «умные» слова

К Ефремову попробовали подойти и журналисты канала РЕН ТВ. Актер признался представителям СМИ, что момента столкновения не запомнил. Он лишь пытался маневрировать на обгон другого автомобиля, который ехал впереди.

Затем представители телеканала спросили актера, знает ли он, что по его вине пострадал человек. А Михаил Ефремов, еще, видимо, не осознавший происшедшего, ответил: «Так уж сильно пострадал? Я его вылечу». К сожалению, не успел…

Тем временем водителя Сергея Захарова доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского с открытым переломом бедра, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой. Туда же приехала и жена пострадавшего. К сожалению, в пять часов утра Сергея Захарова не стало. Супруга, двое сыновей и пожилая мама водителя фургона потеряли близкого человека.

Телеканал «Россия»: взял интервью у семьи погибшего

Как рассказали журналисты телеканала «Россия» семья Сергея Захарова живет в Рязани, а он сам приехал в Москву, чтобы хоть немного заработать.

В интервью каналу сыновья погибшего отметили, что актер должен быть наказан по закону, чтобы больше ни у кого не возникало желания садиться за руль пьяным.

По словам работодателя Сергея Захарова, он был очень дисциплинированным водителем, всегда ухаживал за машиной. А еще коллеги запомнили его как светлого и улыбчивого человека.

Добрые отзывы писали и клиенты компании в адрес Сергея:

Хочу поблагодарить Захарова Сергея за доставку заказа. Все аккуратно упаковано, доставка вовремя, с предварительным звонком. Сергей, как всегда, вежлив, доброжелателен и точен.»

«Захаров Сергей Владимирович — отличный курьер, доставил все в целости и сохранности.»

«Лучший курьер Захаров Сергей! Как всегда вежлив, пунктуален, одним словом доставка без проблем. Спасибо!»

«Захаров Сергей Владимирович — отличный курьер. Доставил все вовремя и аккуратно. Вежливый и приятный человек».

«Захаров Сергей Владимирович — отличный курьер и просто приятный человек. Пунктуальный, всегда все продукты сложены аккуратно.»

«Замечательный курьер! Обязательный, доброжелательный, вежливый.»

«Замечательный человек. Все очень четко. Вежливый, приятный в общении. Все товары в идеальном состоянии. Никаких посторонних запахов. Первый раз пишу отзыв о работе курьера. Очень нравится, когда Сергей Владимирович привозит заказ.»

НТВ: поговорили с семьей Ефремова и свидетелями

Что касается родных Михаила Ефремова, то об их реакции стало известно еще вчера. Дочь Ефремова Анна-Мария рассказала, что о случившемся узнала от знакомой из агентства ТАСС.

На вопрос, собирается ли девушка поддержать отца и приехать на место ДТП, она ответила: «Не маленький, сам разберется». А если пострадавший погибнет, то Михаил Ефремов должен ответить по закону, прокомментировала Анна-Мария. И пообещала носить ему передачки.

Сын артиста Никита Ефремов же отметил, что для их семьи случившееся – большая трагедия.

Жена Ефремова София Кругликова заявила, что сейчас для представителей СМИ готовится официальное сообщение и добавила: «Со временем вы все узнаете».

«Ваня, это конец»

Свои комментарии телеканалу НТВ дал и актер Иван Стебунов, который чуть позже приехал на Смоленскую площадь.

Хотя ранее журналисты писали, что он также находился в автомобиле в момент инцидента. По словам Ивана, он увидел, как Михаил Ефремов, сидя на заднем сиденье полицейской машины, прислонился к окну и тихо сказал: «Ваня, все. Это конец. Пусть все будет по закону».

Признал свою вину…

По информации телеканала НТВ, на данный момент артиста отпустили под подписку о невыезде и примерном поведении. На него завели уголовное дело по четвертой части статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В самом худшем случае актер может получить до 12 лет тюрьмы. Сегодня суд изберет ему пресечения. Теперь ему придется жить с этим грузом до конца своих дней…