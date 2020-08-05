«Ефремов каялся и кричал «Что я наделал? Я виноват!»: свидетель пьяной аварии подтвердил, что за рулем был актер

Уже двое очевидцев смертельной аварии заявили о том, что заслуженный артист управлял машиной в момент ДТП сам. Эксклюзивное видео из зала суда.

На заседании, проходящем 5 августа в здании Пресненского суда, по делу о смертельной аварии в центре Москвы, обвиняемым по которому идет актер Михаил Ефремов, прозвучал целый ряд важных заявлений. Сначала подсудимый отказался признавать свою вину в случившемся и сослался на то, что он не помнит ничего из того, что случилось вечером 8 июня.

А позже двое свидетелей подтвердили, что именно Ефремов был за рулем джипа и влетел во встречное авто Сергея Захарова. Напомним, 57-летний курьер позже скончался в реанимации.

Сотрудник ГИБДД, прибывший на оформление аварии с участием машины знаменитого артиста, при даче показаний поведал суду:

«У Ефремова были признаки опьянения. Шаткая походка, запах алкоголя. И я услышал что, он кается, кричит «Что я наделал? Я виноват!» — вспоминая детали с места происшествия, рассказал свидетель. И отметил: «Захаров еще находился в сознании».

Подчеркнем, что экспертизами установлено, что в крови Ефремова были обнаружены 2.1 промилле алкоголя, а также следы запрещенных наркотических веществ. После аварии суд избрал в отношении артиста меру пресечения в виде заключения под домашний арест.