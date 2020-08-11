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Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда в бессознательном состоянии

Уточняется, что заслуженный актер России почувствовал себя плохо.

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда в бессознательном состоянии
Актер потерял сознание, его заберут из зала суда на носилках (Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro)

Как передает специальный корреспондент сайта Teleprogramma.pro, находящийся непосредственно у здания Пресненского суда, Михаила Ефремова в буквально смысле заносили в зал, где должно было состояться четверное по счету слушание о смертельном ДТП. Стоит также отметить, что на месте уже дежурила бригада скорой помощи.

Актер Михаил Ефремов
Актер потерял сознание, его заберут из зала суда на носилках (Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro)

По поступившей информации, врачи приняли решение об экстренной госпитализации заслуженного артиста России. Уточняется, что он едва держится на ногах и чувствует себя крайне плохо. Судя по первым кадрам с места событий, из зала суда его забрали на носилках. Ко всему прочему, Михаил Олегович потерял сознание.

По данным «РИА новости», Ефремова доставили в отделение реанимации. Состояние мужа Софьи Кругликовой оценивается как тяжелое. В настоящее время актер находится в Боткинской больнице. И у него подозрение на инсульт, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Как уже писал портал Teleprogramma.pro, с журналистами успел побеседовать эпатажный актер Никита Джигурда. Он утверждает, что Ефремов не виновен в произошедшей трагедии и аварии в целом. Так как его якобы не было за рулем авто в момент ДТП. В машине, по словам бывшего мужа Марины Анисиной, находился каскадер.

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