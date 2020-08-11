Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда в бессознательном состоянии

Как передает специальный корреспондент сайта Teleprogramma.pro, находящийся непосредственно у здания Пресненского суда, Михаила Ефремова в буквально смысле заносили в зал, где должно было состояться четверное по счету слушание о смертельном ДТП. Стоит также отметить, что на месте уже дежурила бригада скорой помощи.

По поступившей информации, врачи приняли решение об экстренной госпитализации заслуженного артиста России. Уточняется, что он едва держится на ногах и чувствует себя крайне плохо. Судя по первым кадрам с места событий, из зала суда его забрали на носилках. Ко всему прочему, Михаил Олегович потерял сознание.

По данным «РИА новости», Ефремова доставили в отделение реанимации. Состояние мужа Софьи Кругликовой оценивается как тяжелое. В настоящее время актер находится в Боткинской больнице. И у него подозрение на инсульт, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Как уже писал портал Teleprogramma.pro, с журналистами успел побеседовать эпатажный актер Никита Джигурда. Он утверждает, что Ефремов не виновен в произошедшей трагедии и аварии в целом. Так как его якобы не было за рулем авто в момент ДТП. В машине, по словам бывшего мужа Марины Анисиной, находился каскадер.