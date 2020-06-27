Жена, дети, финансы: закулисная жизнь Михаила Ефремова, который совершил смертельное ДТП

Каждый день из новостей мы узнаем о ходе следствия в отношении Михаила Ефремова.

Актер в пьяном состоянии и под воздействием запрещенных веществ 8 июня совершил ДТП, в котором погиб человек. До суда артист находится под домашним арестом в своей квартире. Рядом с ним только домработница. Жена с детьми — в загородном доме.

Журнал «Телепрограмма» рассказывает о том, что не вошло в криминальные сводки: о личной жизни и доходах Михаила Ефремова.

Жена устала

Вот уже 18 лет Михаил Ефремов живет в браке со своей пятой женой Софьей Кругликовой. Последние месяцы Михаил беспробудно пил, поэтому Софья с детьми съехали из квартиры в центре Москвы в их загородный дом в Подмосковье. О запое мужа женщина сообщила после страшного ДТП.

У Михаила Ефремова шестеро детей: уже взрослые сыновья-актеры Никита (от брака с Асей Воробьевой) и Николай (сын Евгении Добровольской), дочь Анна-Мария (от актрисы Ксении Качалиной) и трое в нынешнем браке: 15-летняя Вера, 13-летняя Надежда и 10-летний Борис.

Никита и Николай давно самостоятельны, отец помогал им в свое время с покупкой квартир. 19-летней Анне-Марии Ефремов снимал жилье, а после того как в прошлом году похоронил мать, отдал ее квартиру дочери. Михаил обеспечивает и дочь, и ее мать Ксению Качалину, которая давно не работает и выпивает.

«Ксения Качалина хороший, хоть и глубоко больной человек, — говорит друг Ефремова Иван Охлобыстин. — После посадки Миши она останется без средств к существованию, ее родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом».

Анна-Мария росла сложным подростком, из-за вредных привычек матери часто бывала в семье отца, который оплачивал ее учебу, репетиторов. Недавно девушка ради гонораров рассказала на ток-шоу о том, что предпочитает однополую любовь. Возможно, лишившись финансовых поступлений от отца, Анна-Мария пойдет наконец работать.

«Если говорить начистоту, я не принимаю очень уж активного участия в воспитании своих детей, потому что могу научить плохому, — признавался Ефремов. — У меня скорее политика невмешательства». Несовершеннолетних детей в текущем браке воспитывает супруга. «Всем занимается Соня», — всегда честно говорил актер.

Ну а Софья не скрывала в интервью: «Детей у меня еще больше, чем все думают, Миша тоже до сих пор ребенок, и причем самый сложный: ему же не укажешь, что и как делать. Миша бесшабашный, абсолютно свободный взрослый подросток… С ним много приходится терпеть. Но зато я его люблю, и у нас прекрасные дети…» Действительно, чтобы терпеть столько лет рядом пьющего человека, надо, видимо, сильно его любить. К тому же Ефремов никогда не ухаживал красиво, не готовил романтических сюрпризов и дорогих подарков. Однако всегда обеспечивал семью.

В деньгах не нуждался

Михаил Ефремов хорошо зарабатывал, и недвижимости у него предостаточно. Все куплено в браке с Кругликовой, за исключением квартиры мамы артиста Аллы Покровской, доставшейся по наследству. Квартиру отца — великого Олега Ефремова — на Тверской он продал и большую часть средств вложил в покупку квартиры в Плотниковом переулке близ Арбата. Именно отсюда сейчас артиста возят на допросы, этот элитный дом телезрители видят в новостях с толпой журналистов у подъезда.

Еще в 2005 году по инициативе жены Софьи Ефремов вложил свои гонорары в покупку дома в Подмосковье. Тогда у Ефремова было по десять фильмов и сериалов в год (в последнее время 3 — 4 проекта), свободные деньги водились. У Софьи, Михаила и их детей есть вид на жительство в Латвии, так как пару лет назад они купили участок с двумя домами близ Юрмалы. Ездили туда часто — Соня с детьми селились в одном коттедже, отец семейства — в другом.

Деньги на домики на балтийском побережье для Ефремова сберег его друг-продюсер — не отдавал пару лет гонорары за моноспектакль «Гражданин поэт». Потом выдал разом, и их почти хватило на всю покупку — добавить пришлось немного. Жена рассказывала, что по хозяйству Ефремов ничего не делал — бытовые проблемы решали специально обученные люди. Сам Ефремов в интервью признавал, что все в его судьбе произошло спонтанно: «Я ничего не планировал, так получилось: и с детьми, и с дачей в Юрмале».

больше по теме Михаил Ефремов через своих представителей больше не будет предлагать деньги семье Захарова Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Друзья помогут

Зарабатывал актер хорошо, не все уходило на жизнь и гулянки, и какие-то сбережения у него есть. Ефремов был занят в трех спектаклях театра «Современник» как приглашенный артист. Год назад он поставил там спектакль как режиссер. С учетом гастролей доход на этом месте работы в благоприятные периоды составлял 11 млн руб. в год.

Артиста часто приглашали на заказники с моноспектаклем «Михаил Ефремов. Хороший. Плохой. Злой» — от 1,5 млн руб. за выступление, которое предполагает общение с залом, активно звали на различные корпоративные мероприятия. Зарабатывал артист и на съемках в кино — в этом году в прокат выходит три проекта с его участием.

Но детей у Ефремова много, услуги адвокатов стоят недешево. Никаких сбережений не хватит. Но состоятельные друзья Михаила Ефремова готовы помочь деньгами и ему, и — в случае если артист получит реальный срок — его несовершеннолетним детям.