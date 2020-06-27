Жена, дети, финансы: закулисная жизнь Михаила Ефремова, который совершил смертельное ДТП

Актер в пьяном состоянии и под воздействием запрещенных веществ 8 июня совершил ДТП, в котором погиб человек. До суда артист находится под домашним арестом в своей квартире. Рядом с ним только домработница. Жена с детьми — в загородном доме.
Журнал «Телепрограмма» рассказывает о том, что не вошло в криминальные сводки: о личной жизни и доходах Михаила Ефремова.
Жена устала
Вот уже 18 лет Михаил Ефремов живет в браке со своей пятой женой Софьей Кругликовой. Последние месяцы Михаил беспробудно пил, поэтому Софья с детьми съехали из квартиры в центре Москвы в их загородный дом в Подмосковье. О запое мужа женщина сообщила после страшного ДТП.
У Михаила Ефремова шестеро детей: уже взрослые сыновья-актеры Никита (от брака с Асей Воробьевой) и Николай (сын Евгении Добровольской), дочь Анна-Мария (от актрисы Ксении Качалиной) и трое в нынешнем браке: 15-летняя Вера, 13-летняя Надежда и 10-летний Борис.
Никита и Николай давно самостоятельны, отец помогал им в свое время с покупкой квартир. 19-летней Анне-Марии Ефремов снимал жилье, а после того как в прошлом году похоронил мать, отдал ее квартиру дочери. Михаил обеспечивает и дочь, и ее мать Ксению Качалину, которая давно не работает и выпивает.
«Ксения Качалина хороший, хоть и глубоко больной человек, — говорит друг Ефремова Иван Охлобыстин. — После посадки Миши она останется без средств к существованию, ее родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом».
Анна-Мария росла сложным подростком, из-за вредных привычек матери часто бывала в семье отца, который оплачивал ее учебу, репетиторов. Недавно девушка ради гонораров рассказала на ток-шоу о том, что предпочитает однополую любовь. Возможно, лишившись финансовых поступлений от отца, Анна-Мария пойдет наконец работать.
«Если говорить начистоту, я не принимаю очень уж активного участия в воспитании своих детей, потому что могу научить плохому, — признавался Ефремов. — У меня скорее политика невмешательства». Несовершеннолетних детей в текущем браке воспитывает супруга. «Всем занимается Соня», — всегда честно говорил актер.
Ну а Софья не скрывала в интервью: «Детей у меня еще больше, чем все думают, Миша тоже до сих пор ребенок, и причем самый сложный: ему же не укажешь, что и как делать. Миша бесшабашный, абсолютно свободный взрослый подросток… С ним много приходится терпеть. Но зато я его люблю, и у нас прекрасные дети…» Действительно, чтобы терпеть столько лет рядом пьющего человека, надо, видимо, сильно его любить. К тому же Ефремов никогда не ухаживал красиво, не готовил романтических сюрпризов и дорогих подарков. Однако всегда обеспечивал семью.
В деньгах не нуждался
Михаил Ефремов хорошо зарабатывал, и недвижимости у него предостаточно. Все куплено в браке с Кругликовой, за исключением квартиры мамы артиста Аллы Покровской, доставшейся по наследству. Квартиру отца — великого Олега Ефремова — на Тверской он продал и большую часть средств вложил в покупку квартиры в Плотниковом переулке близ Арбата. Именно отсюда сейчас артиста возят на допросы, этот элитный дом телезрители видят в новостях с толпой журналистов у подъезда.
Еще в 2005 году по инициативе жены Софьи Ефремов вложил свои гонорары в покупку дома в Подмосковье. Тогда у Ефремова было по десять фильмов и сериалов в год (в последнее время 3 — 4 проекта), свободные деньги водились. У Софьи, Михаила и их детей есть вид на жительство в Латвии, так как пару лет назад они купили участок с двумя домами близ Юрмалы. Ездили туда часто — Соня с детьми селились в одном коттедже, отец семейства — в другом.
Деньги на домики на балтийском побережье для Ефремова сберег его друг-продюсер — не отдавал пару лет гонорары за моноспектакль «Гражданин поэт». Потом выдал разом, и их почти хватило на всю покупку — добавить пришлось немного. Жена рассказывала, что по хозяйству Ефремов ничего не делал — бытовые проблемы решали специально обученные люди. Сам Ефремов в интервью признавал, что все в его судьбе произошло спонтанно: «Я ничего не планировал, так получилось: и с детьми, и с дачей в Юрмале».
Друзья помогут
Зарабатывал актер хорошо, не все уходило на жизнь и гулянки, и какие-то сбережения у него есть. Ефремов был занят в трех спектаклях театра «Современник» как приглашенный артист. Год назад он поставил там спектакль как режиссер. С учетом гастролей доход на этом месте работы в благоприятные периоды составлял 11 млн руб. в год.
Артиста часто приглашали на заказники с моноспектаклем «Михаил Ефремов. Хороший. Плохой. Злой» — от 1,5 млн руб. за выступление, которое предполагает общение с залом, активно звали на различные корпоративные мероприятия. Зарабатывал артист и на съемках в кино — в этом году в прокат выходит три проекта с его участием.
Но детей у Ефремова много, услуги адвокатов стоят недешево. Никаких сбережений не хватит. Но состоятельные друзья Михаила Ефремова готовы помочь деньгами и ему, и — в случае если артист получит реальный срок — его несовершеннолетним детям.