«Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?»: Ефремов открестился от смертельного ДТП

Заседание суда по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова проходит в настоящие минуты. Это первое слушание по существу, и обвиняемый взял первое слово в суде.

Заслуженный артист рассказал о своих несовершеннолетних детях, которые находятся у него на иждивении, а также потребовал наказать адвоката потерпевшей стороны, Александра Добровинского, за оскорбления.

«Он в прошлый раз на камеры сказал, что я «подхрюкивал» в суде». Мне, как болельщику «Спартака», это не обидно, но троих моих несовершеннолетних детей дразнят!» — заявил артист.

Что касается непосредственно ситуации с аварией, Ефремов по сути повторил слова своего адвоката Эльмана Пашаева, который ранее сказал журналистам, что тот вечер у актера не отпечатался в памяти:

«Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — прямо заявила звезда театра и кино.

Напомним, что после случившейся аварии Ефремову провели ряд медэкспертиз. В результате в его крови было обнаружено изрядное количество алкоголя — 2.1 промилле. Более того, выявлено и наличие следов наркотических вещество в организме. Как ранее сообщал портал Teleprogramma.pro, перед тем как сесть за руль и совершить смертельное ДТП, Ефремов набрался в своем любимом баре.