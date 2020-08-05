Актера Михаила Ефремова привезли в суд: видео

В здании Пресненского суда 5 августа проходит рассмотрение дела о «пьяном» ДТП с участием артиста театра и кино Михаила Ефремова. Это первое заседание, на котором начинается разбирательство по существу. И звезду уже привезли в суд.

Первым, напомним, появился на Зоологической адвокат артиста, Эльман Пашаев. Он не стал отвечать на вопросы журналистов, отметив только, что Ефремов ничего не помнит с того злополучного вечера. Кстати, ранее правозащитник отрицал алкоголизм у артиста, ссылаясь на то, что его клиент иногда выпивает.

Авария с участием Ефремова состоялась вечером 8 июня. В центре Москвы артист врезался в машину курьера Сергея Захарова, двигавшегося во встречном направлении. В результате водитель позже скончался в реанимации, а Ефремов заключен под домашний арест сроком до 22 января 2021 года. К слову, звезда своей вины не признает.