«Что я так не могу ребенка сделать?»: Друзья Петросяна — об отцовстве юмориста

23 марта появились новости, что комик и его молодая возлюбленная стали родителями.

Личная жизнь Евгения Петросяна и его молодой возлюбленной Татьяны Брухуновой неизменно волнует поклонников пары. И хотя официально свои отношения юморист и его помощница не комментируют, многие не сомневается: они давно вместе и именно Татьяна стала причиной развода Петросяна со Степаненко.

Теперь же появились новости, что Евгений Ваганович и Татьяна стали родителями. Малыш появился на свет в Дубае и выносила его суррогатная мать, пишет сайт argumenti.ru.

Правда это или домыслы — пока точно не ясно. Новоиспеченный отец заявил порталу Teleprogramma.pro: «Не хочу, чтобы вы это обсуждали».

Нынешняя спутница юмориста Татьяна Брухунова оставила новость без комментариев, бывшая — Елена Степаненко — заняла аналогичную позицию. Зато друзья комика оказались более разговорчивы.

Они признались, что удивлены хорошей новостью, но пока не поздравляли пару с этим событием.

«Я видел недавно Евгения Вагановича и его супругу, но ничто не выдавало ее беременность», — рассказал «КП» Эдгард Запашный.

Дрессировщик предположил, что сам юморист отрицает новость потому, что это семейные дела, а еще он находится в карантине после возвращения из ОАЭ.

А вот писатель Георгий Териков заверил, что Петросян ничего не скрывает и говорит правду — никакого ребенка нет и все «ерунда и вранье». Все новости о рождении — это попытки заморочить голову окружающим. Особенно писателя удивили подробности о суррогатном материнстве.