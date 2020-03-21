«Это был прекрасный отпуск»: Петросян и Брухунова вернулись в Москву

Отпуск юмориста Евгения Петросяна и молодой супруги Татьяны Брухуновой подошел к концу. Об этом сама 31-летняя пассия рассказала подписчикам в Instagram. Минувшей ночью комедиант с любимой женщиной прилетел в Москву, где теперь обоим знаменитостям предстоит отбыть двухнедельный карантин. Сама Татьяна поведала об окончании отдыха в Дубае с грустью: она призналась, что в отличие от работы, отпуск – «дело достаточно быстротечное».

«Несмотря на то, что карантин не обошел и Дубай, что, в принципе, естественно, люди отдыхают, загорают, купаются в бассейне. Здесь все норм. Море открыто тоже», — рассказала она в сторис.

За 10 дней пребывания на отдыхе Петросян и Брухунова успели попробовать местную кухню, погреться под местным солнцем, познакомиться с верблюдами и посмотреть местные достопримечательности. Так, Брухунова успела посетить парк Miracle Garden до того, как его закрыли на карантин. На многочисленные вопросы о том, как ей удалось сфотографироваться на территории, Татьяна поиронизировала, что ради кадра была бы готова даже перелезть через забор.

«Это был прекрасный отпуск», — констатировала она. Свою мысль она подкрепила снимком вызвавшего особый интерес купальника за 25 тысяч рублей.