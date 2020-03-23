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«На рынке ценных бумаг лидирует туалетная»: Петросян запустил флешмоб про коронавирус

Народный артист предложил поклонникам объединиться и посмотреть на мир веселее.

«На рынке ценных бумаг лидирует туалетная»: Петросян запустил флешмоб про коронавирус
Евгений Петросян. Фото: Global look press.

Евгений Петросян вместе со своим приятелем Сергеем Дроботенко предложил россиянам немного отвлечься от паники с коронавирусом и превратить ситуацию в шутку.

В личном блоге народный артист разместил несколько шуток об актуальной болезни, получив хороший отклик в Сети. Поэтому решил продолжить начинание, дополнив подборку другими народными юмористическим высказываниями.

Вот несколько из них:

«На рынке ценных бумаг лидирует туалетная».

«Страшные времена! Людям приходится мыть руки, готовить дома еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг».

«Девушка, а давайте проведем карантин вместе?»

«Объявление: Мужчина с запасом гречки и макарон познакомится с женщиной с запасом сахара и туалетной бумаги».

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