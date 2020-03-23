«На рынке ценных бумаг лидирует туалетная»: Петросян запустил флешмоб про коронавирус

Евгений Петросян вместе со своим приятелем Сергеем Дроботенко предложил россиянам немного отвлечься от паники с коронавирусом и превратить ситуацию в шутку.
В личном блоге народный артист разместил несколько шуток об актуальной болезни, получив хороший отклик в Сети. Поэтому решил продолжить начинание, дополнив подборку другими народными юмористическим высказываниями.
Вот несколько из них:
«На рынке ценных бумаг лидирует туалетная».
«Страшные времена! Людям приходится мыть руки, готовить дома еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг».
«Девушка, а давайте проведем карантин вместе?»
«Объявление: Мужчина с запасом гречки и макарон познакомится с женщиной с запасом сахара и туалетной бумаги».