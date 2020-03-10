Постройневшая Елена Степаненко появилась на публике в рваных джинсах и косухе

Елена Степаненко развелась с Евгением Петросяном в ноябре 2018 года. Эта новость многих повергла в шок, так как пара прожила вместе 33 года. Как оказалось, они нажили многомиллионное имущество, которое в итоге им пришлось делить в суде. Юмористу сразу приписали роман с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. А бывшая супруга Петросяна, которая и так редко появляется на публике, после развода и вовсе пропала из виду.

Однако на днях Степаненко вышла в свет. Она снова начала выступать на сцене. Артистка появилась на публике и представила новую концертную программу «Ирония весны». Она предстала в молодежном образе. Ранее стало известно, что юмористка похудела на 42 килограмма. Теперь поклонники увидели, как Елена преобразилась. Она появилась на сцене в рваных джинсах и косухе. Наряд дополни кеды и бейсболка.

Звезда выступила с манифестом «разведенки». Она болезненно переживала развод с Петросяном, но теперь не боится шутить на эту тему. 66-летняя артистка выдавала одну шутку за другой на тему развода, доводя зрителей до заразительного смеха. Поклонники стали обсуждать внешность Степаненко. Многие отметили, что она похорошела и действительно постройнела.

Похоже, что юмористка и сама осознает, что стала выглядеть лучше. «А сейчас я приглашу на эту сцену артистку, которая, думаю, вам понравится. Потому что она и красавица, и звезда, и талантливая, и такая, знаете, постройневшая, и не замужем! На сцене — Елена Степаненко», — так она объявила свой номер.