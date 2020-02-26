«Если что-то дается, то это по воле Господа»: Степаненко прокомментировала развод с Петросяном

Как отметила бывшая супруга сатирика, она уже давно по этому поводу не переживает.

Юмористка Елена Степаненко, которая в 2018 году развелась со своим мужем Евгением Петросяном после 33 лет брака, заявила, что уже давно успокоилась по поводу расставания.

«Переживать тут нечего. Если что-то дается, то это по воле Господа. Я за него молюсь. Я хочу, чтобы у его все было хорошо! И все задуманное им сбылось бы в его новой жизни». Елена Степаненко

По словам Степаненко, она прекрасно понимает, почему ей было послано испытание разводом. Она многое переосмыслила после этого в своей жизни. Сейчас она принадлежит самой себе. Может, к примеру, сходить в храм даже в 5 утра. Раньше такого удовольствия она себе позволить не могла. Требовалось потратить время на завтраки и обеды для любимого супруга.

больше по теме Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна Не исключено, что ради съемок программы бывшие супруги заключили перемирие.

Сейчас, как отметила бывшая жена Евгения Петросяна, у нее появилось время, чтобы открыть себя. Она много читает, слушает, путешествует по России и по святым местам. Такая жизнь ей очень нравится, сообщает портал wday.ru.