«Не хочу, чтобы вы это обсуждали»: 74-летний Петросян высказался о возможном появлении ребенка

В СМИ появилась информация, что юморист стал отцом во второй раз. По некоторым данным, наследник появился на свет в Дубае.

Евгений Петросян после продолжительных отношений развелся с Еленой Степаненко в 2018 году. Сразу появились слухи, что у юмориста роман с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Как пара ни пыталась скрывать романтические отношения, об их свадьбе все же стало известно. Однако никто не ожидал, что в 74 года артист решит стать отцом во второй раз.

В СМИ появилась информация, что в Дубае Петросян отдыхал не просто так. Близкие рассказали журналистам, что у него в жаркой стране родился ребенок. Влюбленные прибегли к услугам суррогатной матери, как в свое время поступили Алла Пугачева и Максим Галкин, а также Эммануил Виторган со своей женой Ириной.

«Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — цитирует свой источник журнал «СтарХит».

Однако портал Teleprogramma.pro связался с самим Петросяном, чтобы узнать, действительно ли он теперь заботится о малыше c Брухуновой.

«Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», — высказался юморист.

Он не подтвердил, но и не опроверг радостную новость. Отметим, что у него есть дочка Виктория от первой жены. Ей сейчас уже 51 год. А вот у Татьяны детей от прошлых отношений не было.

Поклонники поздравляют Евгения Вагановича. Они уверены, что он будет прекрасным отцом для ребенка, если слухи окажутся правдой. Напомним, что пара несколько недель провела в ОАЭ. Они делились снимками с прогулок, а Брухунова даже хвасталась фигурой в купальнике.