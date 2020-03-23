«В Аргентине все ходят к психологам, а выгульщики собак получают около 50 тысяч рублей в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Татьяна Абрамова поделилась своей болью»
Лера Кудрявцева

Брухунова ответила на слухи о рождении ребенка от Петросяна

Ранее СМИ сообщили, что в семье юмориста и его молодой супруги произошло пополнение.

Брухунова ответила на слухи о рождении ребенка от Петросяна
Татьяна Брухунова/Фото: https://www.instagram.com/p/B9007S3n2br/

Недавно отметившая 31-летие Татьяна Брухунова ответила на слухи о рождении ребенка от юмориста Евгения Петросяна. Напомним, в понедельник, 23 марта, СМИ вдруг сообщили о том, что Петросян стал отцом во второй раз. Ребенок якобы появился в одном из медицинских центров Дубая, куда Петросян и Брухунова недавно летали отдыхать. Малыша, уверены журналисты, воспроизвела на свет суррогатная мать. Пол и имя наследника муж и жена скрывают.

Шокированные прочитанным подписчики Брухуновой поспешили задать вопрос Татьяне напрямую. Молодая супруга Евгения Вагановича в свойственной ей манере отшутилась, чем, впрочем, утешила не всех.

«Говорят об этом уже три года», — написала она в комментариях под своим постом.

В ответ на уточнение, сколько именно детей у нее появилось, Брухунова саркастично заявила – «пятерня».

Отметим, что и сам Петросян конкретного ответа не дал. Порталу Teleprogramma.pro он озвучил, что не хочет, чтобы этот факт обсуждали, поскольку это «совершенно не чужое дело».

Тэги

Брухунова новостиЕвгений ПетросянНовости googleПетросян и БрухуноваТатьяна Брухунова
Loading...