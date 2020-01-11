Селебрити-стилист нашла ошибку в модном образе жены Бурака Озчивита

Январские каникулы возлюбленная актера из турецкого сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита провела в компании мужа. В апреле прошлого года Фахрийе Эвджен впервые стала мамой. Вместе с супругом она воспитывает девятимесячного сына Карана. Ни для кого не секрет, что молодые люди познакомились на съемках сериала «Королек — птичка певчая». В этой ленте Фахрийе и Бурак исполнили главные роли.

На личной страничке в Instagram Эвджен опубликовала отчётные снимки январских каникул, позировав на берегу моря. В интервью Teleprogramma.pro селебрити-стилист Лина Дембикова оценила один из повседневных образов возлюбленной актера из сериала «Великолепный век».

По мнению ведущей программы «Перезагрузка» на телеканале ТНТ, Фахрийе Эвджен не прогадала с романтичной стилистикой своего образа, допустив при этом единственную ошибку.

Дембикова раскритиковала актрису из сериала «Королек — птичка певчая» за выбранные ею грубые ботинки, подметив, что это обувь абсолютно не сочетается с нарядом возлюбленной Бурака Озчивита.