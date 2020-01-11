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Селебрити-стилист нашла ошибку в модном образе жены Бурака Озчивита

Ведущая проекта «Перезагрузка» на телеканале ТНТ Лина Дембикова прокомментировала один из повседневных образов Фахрийе Эвджен.

Селебрити-стилист нашла ошибку в модном образе жены Бурака Озчивита
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен (Фото: Instagram.com/evcenf)

Январские каникулы возлюбленная актера из турецкого сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита провела в компании мужа. В апреле прошлого года Фахрийе Эвджен впервые стала мамой. Вместе с супругом она воспитывает девятимесячного сына Карана. Ни для кого не секрет, что молодые люди познакомились на съемках сериала «Королек — птичка певчая». В этой ленте Фахрийе и Бурак исполнили главные роли.

На личной страничке в Instagram Эвджен опубликовала отчётные снимки январских каникул, позировав на берегу моря. В интервью Teleprogramma.pro селебрити-стилист Лина Дембикова оценила один из повседневных образов возлюбленной актера из сериала «Великолепный век».

По мнению ведущей программы «Перезагрузка» на телеканале ТНТ, Фахрийе Эвджен не прогадала с романтичной стилистикой своего образа, допустив при этом единственную ошибку.

Дембикова раскритиковала актрису из сериала «Королек — птичка певчая» за выбранные ею грубые ботинки, подметив, что это обувь абсолютно не сочетается с нарядом возлюбленной Бурака Озчивита.

«Мне понравился образ в целом! Он приятный, модный… Хорошая цветовая гамма. Выбранные пастельные оттенки между собой комбинируются — они не плоские, а довольно сложные с  таким немножко припыленным эффектом. Очень уютные материалы. В целом образ вызывает ощущение гармоничности. А учитывая, в каких обстоятельствах сделана фотография — на берегу моря, это такой легкий и приятный флер. Эвджен выбрала романтичный стиль, примерив такой аксессуар, как берет. Единственное нарекание — это грубые ботинки! Обувь в данном комплекте я бы заменила. Сейчас очень популярны тапочки с мехом», — уточнила селебрити-стилист.

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Бурак Озчивитестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильсериал «Великолепный век»Фахрийе Эвджен
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Селебрити-стилист нашла ошибку в модном образе жены Бурака Озчивита
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