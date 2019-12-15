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«Не имею обыкновения хамить женщинам»: Плющенко ответил на критику Тутберидзе

Ранее в микроблоге тренерского штаба Этери Георгиевны появилась новая публикация, адресованная именитому фигуристу.

«Не имею обыкновения хамить женщинам»: Плющенко ответил на критику Тутберидзе
Евгений Плющенко (Фото: Globallookpress.com)

Евгений Плющенко высказался в адрес Тутберидзе, подметив, что он не оставил без внимания критический отзыв, появившийся в микроблоге тренерского штаба Этери Георгиевны. Супругу Яны Рудковской указали на то, что он не воспитал ни одного фигуриста, пытаясь при этом «купить уже готовых спортсменов». Также олимпийского чемпиона обвинили в том, что он якобы намеревался переманить к себе Алину Загитову.

Позже сам Плющенко заявил, что никогда не допускал и мысли о подобном. Муж Яны Рудковской попытался оправдать критические замечания штаба Этери Георгиевны, предположив, что Тутберидзе, как впрочем и вся ее команда, была расстроена решением Алина приостановить спортивную карьеру. Однако все слова, направленные в его адрес со стороны коллег, Евгений назвал проявлением «хамства».

«Не имею обыкновения хамить женщинам. Никогда не пытался «заманить» к себе Алину…» — отметил олимпийский чемпион, обратившись к наставнице Загитовой.

По словам Плющенко, 17-летняя подопечная Этери Тутберидзе сама несколько раз обращалась к нему за консультацией еще на шоу в Японии. При этом фигурист напомнил, что всегда уважительно относился к чужим контрактам и обязательствам. Спортсмен не стал скрывать: он вряд ли позволил бы себе вмешиваться в компетенцию другого тренерского штаба.

Фигуристка Алина Загитова
Алина Загитова объявила о намерении приостановить спортивную карьеру (Фото: Globallookpress.com)

«Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике. На этом мое мифическое «переманивание» и закончилось», — пояснил Евгений.

Ранее Алина Загитова объявила о намерении приостановить спортивную карьеру. Наставница олимпийской чемпионки Игр в Пхенчхане не сомневается, что ее подопечная вновь заявит о себе, когда самостоятельно придет к мысли о том, что она должна вернуться на лед.

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Александра ТрусоваАлена КосторнаяАлина ЗагитоваАнна ЩербаковаДаниил ГлейхенгаузЕвгений ПлющенкоЭтери Тутберидзе
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«Не имею обыкновения хамить женщинам»: Плющенко ответил на критику Тутберидзе
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