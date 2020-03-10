На стиле: Пелин Карахан вышла на прогулку в серебристой глянцевой куртке и джинсах-бойфрендах

Вместе с мужем Бедри Гюнтаем актриса из турецкого сериала «Великолепный век» провела февральские каникулы на горнолыжном курорте.

После окончания съемок в турецком сериале «Великолепный век» экранная дочь Мерьем Узерли (Хюррем Султан) решила сконцентрироваться на семье. Пелин Карахан исполнила одну из главных ролей в ленте, в сюжетную линию которой легли исторические факты.

Вместе с мужем, бизнесменом Бедри Гюнтаем, 35-летняя Пелин Карахан воспитывает двоих детей: пятилетнего Али Демира и двухлетнего Джана Эюпа.

С будущим мужем актриса обручилась еще в мае 2014 года. А спустя месяц, в июне, пара сыграла свадьбу, устроив церемонию во дворце Адиле Султан. На тот момент Пелин находилась на третьем месяце беременности, так как первенец молодоженов появился на свет по прошествии полугода, в декабре.

Помимо того, что Пелин воспитывает двух сыновей, она ведет активный образ жизни. Знаменитость любит пешие прогулки и отдых на свежем воздухе.

Так, на личной страничке в Instagram возлюбленная предпринимателя поделилась свежим снимком, представ перед объективом фотокамеры в модных джинсах-бойфрендах и серебристой глянцевой куртке. Образ актрисы из сериала «Великолепный век» дополнили солнцезащитные очки и кроссовки на шнуровке.

Вместе с мужем Бедри Гюнтаем экранная дочь Халита Эргенча и Мерьем Узерли провела февральские каникулы на горнолыжном курорте. Пелин охотно делилась с подписчиками отчетными кадрами, на которых она позировала на фоне лыжной трассы. При этом знаменитость не стала распространяться о том, взяла ли она с собой в поездку детей.