«Мое чудо»: Феттахоглу вела фотодневник во время первой беременности

Еще во время беременности 39-летняя Нур Феттахоглу вела фотодневник. На протяжении девяти месяцев актриса из турецкого сериала «Великолепный век» делала снимки, позируя перед объективном фотокамеры с округлившимся животиком, который постепенно увеличивался в размерах вместе с ростом и развитием будущего малыша. На личной страничке в Instagram партнерша Халита Эргенча поделилась отчетными кадрами, показав поклонникам, как она выглядела в те дни, когда ожидала появления на свет первенца.

От бизнесмена Левента Везироглу актриса родила дочку Элису Гюзин. Малышка появилась на свет в 2016 году. 11 февраля крохе исполнилось четыре годика. Примечательно, что мамой Нур стала в 35 лет.

Знаменитость поздравила наследницу с днем рождения, пожелав малышке крепкого здоровья. Свою дочку Феттахоглу называет не иначе как «чудом».

«Мое чудо… Добро пожаловать в этот мир!!» — подписала свои беременные снимки актриса.

Напомним, что днем ранее, 10 февраля, свое шестилетие отпраздновала дочка Мерьем Узерли — Лара. Актриса из сериала «Великолепный век» показала, как ее малышка выглядела еще будучи новорожденной. Девушка подметила, что ей вряд ли удастся стать идеальной мамой. Однако она всегда будет любить и оберегать свою дочь от всех невзгод.

К слову, Нур Феттахоглу делилась совместным снимком с отцом своей наследницы — предпринимателем Левентом Везироглу. Избранник актрисы старше ее на четырнадцать лет. До знакомства с бизнесменом партнерша Халита Эргенча уже была замужем за Муратом Айсаном. Этот союз распался спустя три года, в 2011 году.

Во второй брак Нур вступила по прошествии двух лет. И в этих отношениях родила единственную дочь.