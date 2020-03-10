Стиль в простоте: Мерьем Узерли поделилась черно-белыми кадрами свежей фотосъёмки

36-летняя Мерьем Узерли приняла участие в новой портретной фотосессии. Примечательно, что актриса из турецкого сериала «Великолепный век» так и не смогла определиться с понравившимся ей кадром. Тогда партнерша Халита Эргенча решила опубликовать на личной страничке в Instagram коллаж, состоящий из нескольких снимков. Все внимание девушка акцентировала именно на эмоциях и простоте стиля. На некоторых фото Мерьем позировала с закрытыми глазами, на других небрежно поправляя прическу или всем своим видом выражая серьезность и сосредоточенность.

К слову, судя по геолокации, фотосессия проходила в Стамбуле. По приезде в Турцию актриса из сериала «Великолепный век» нашла время на то, чтобы посетить одну из местных студий. Напомним, что после того, как Мерьем ушла из проекта, она продолжила активно сниматься в других фильмах и сериалах. Кроме того, Узерли одна воспитывает шестилетнюю дочку Лару. Малышка появилась на свет в феврале 2014 года.

Примечательно, что экранная дочь Мерьем Узерли (Хюррем Султан) — 35-летняя Пелин Карахан — младше актрисы всего на год. Однако незначительная разница в возрасте не помешала девушке вжиться в роль и снискать признание поклонников.