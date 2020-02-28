Пегова в приталенном платье со стрекозой была замечена в гостях у Малахова

Ведущий программы «Привет, Андрей!» устроил домашнюю вечеринку. В этом ему помогла жена Наталья Шкулева.

41-летняя Ирина Пегова не смогла пропустить вечеринку на масленичной неделе. Так, экс-возлюбленную Дмитрия Орлова заметили в гостях у Андрея Малахова.

Среди приглашенных также присутствовали Юлия Барановская с тремя детьми от футболиста Андрея Аршавина: четырнадцатилетним Артемом, одиннадцатилетней Яной и семилетним Арсением, ведущая «Дома-2» Ольга Орлова, актер из фильма «Холоп» Милош Бикович, поющая телеведущая Ольга Бузова, Милана Тюльпанова и многие другие. В качестве хозяйки праздника выступила супруга шоумена — бизнесвумен Наталья Шкулева.

Всех гостей Малахов и Шкулева встречали у себя дома с блинами и другими угощениями, накрыв столы в просторной гостиной. Примечательно, что на вечеринку к ведущему программы «Привет, Андрей!» Ирина Пегова пришла в приталенном платье, отдав предпочтение стилю total black.

В интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева уточнила, что в сезоне весна-лето 2020 монохромный черный будет менее популярен, чем total white look. Актриса выбрала вечерний наряд с декольте, с акцентом на вышитую стрекозу. Образ знаменитости дополнили поясок и ботильоны на каблуке.

Малахов охотно позировал с целой тарелкой блинов в руках, гостеприимно встречая вновь прибывших в их с Натальей дом. Шоумен был рад повидаться с друзьями, организовав светский прием по случаю Масленицы.