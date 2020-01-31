«Великолепная и роскошная»: Пегова вышла на танцпол в облегающем платье с розовыми перьями

Актриса выступила на конкурсе в Санкт-Петербурге, исполнив вместе с партнером пасодобль.

41-летняя Ирина Пегова поучаствовала в танцевальном конкурсе в Санкт-Петербурге. На личной страничке микроблога знаменитость поделилась отчетными снимками, которые не оставили равнодушными ее коллег — Глафиру Тарханову и Елену Валюшкину.

На паркет актриса вышла в сопровождении своего партнера. В свете софитов экс-возлюбленная Дмитрия Орлова предстала в облегающем телесном платье со стразами. Образ Ирины дополняли розовые перья и «золотые» танцевальные туфли на небольшом каблучке.

Белокурые локоны Пегова собрала в хвост. Не забыла актриса и об аксессуарах, отдав предпочтение серьгам-кольцам.

«Субботник», — лаконично отметила Ирина, добавив, что на танцполе они с партнером исполнили пасодобль.

Пегова в облегающем платье с перьями заслужила комплименты от других актрис, которые не стали скрывать своих эмоций, увидев Ирину в новом амплуа.

«Какая молодец!!» — обратилась к Пеговой 57-летняя Елена Валюшкина. «Какая ты крутая! Великолепная и роскошная!!» — вторит актрисе из сериала «Универ. Новая общага» Глафира Тарханова.

Напомним, 27 января Ирина Пегова поздравила единственную дочку Татьяну с днем рождения. Наследнице артистки от бывшего мужа Дмитрия Орлова исполнилось четырнадцать лет. Знаменитость подметила, что практически до мелочей помнит тот морозный зимний день, когда на свет появилась ее девочка. Пегова не препятствует бывшему мужу видеться с дочерью, считая, что она нуждается и в маме, и в отце.