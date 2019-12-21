Милана Тюльпанова: «В браке я была неуверенным и сомневающимся в себе человеком»

Уходящий год для Миланы стал серьезным испытанием, с которым она справилась на отлично. Весной 2019-го Милана развелась с экс-звездой питерского «Зенита», а ныне тренером юношеской сборной России Александром Кержаковым, а на днях подписала с бывшим мужем мировое соглашение, в котором был определен график встреч их общего сына Артемия с отцом. Помимо решения личных проблем, Милана много работала в своем центре, где помогают женщинам, у которых мужья отобрали детей, а также активно осваивает телевизионную кухню.

«Хочу для Темы стать другом»

— Милана, вы недавно стали работать ведущей на музыкальном телеканале RU.TV. Что в этой работе оказалось для вас самым сложным?

— Последний месяц из-за работы на телеканале я постоянно курсирую между столицами: из Санкт-Петербурга в Москву приезжаю примерно четыре раза в неделю. Раньше я интервьюировала людей, а теперь веду эфир и общаюсь напрямую со зрителем. Для меня это новый опыт, поэтому занимаюсь с преподавателем, с которым осваиваю эфирные навыки, учусь работать с «ухом» (специальный наушник, использующийся в работе на ТВ. — Ред.) — я слышу текст и должна с задержкой в секунду его повторять, с нужной эмоциональной подачей, не запинаясь, с четкой дикцией. Что касается сложностей, то, например, у меня зрение минус два, и я научилась ради работы в эфире вставлять линзы, хотя раньше очень боялась трогать глаза — какая-то фобия у меня всю жизнь была. Но чего не сделаешь, когда появляется серьезная мотивация.

— Со стороны кажется, что занятость у вас серьезная…

— Работаю действительно много, а так как хочу еще больше времени посвящать ребенку, задумываюсь о возможном переезде в Москву. Но пока решение не принято. В Питере я веду дела в «Центре помощи», благо у меня есть люди, на которых я могу положиться в свое отсутствие, при этом контролируя все процессы. Я много времени посвящаю блогерству, участвую во встречах с подписчиками. Бывает, конечно, что у меня заканчиваются силы, и тогда самый лучший отдых — поспать в выходной (когда он есть) часов до 12 дня. Тогда я полностью восстанавливаюсь.

— Расскажите о сыне: чем ему нравится заниматься, какие секции он посещает, кто вам с ним помогает…

— Тема очень развитый ребенок: он рано заговорил и теперь болтает без умолку. Сын очень веселый, музыкальный, ходит на плавание и в детский сад, где занимается английским. Я считаю, что мама, которая работает, развивается, постоянно чему-то учится, — это лучше, чем мама, которая сидит дома и посвящает все свое время детям. Я хочу быть мамой, которая не просто любит своего ребенка, но и может стать ему другом, который будет давать дельные советы в разных сферах жизни, поэтому я и работаю над собой и надеюсь, что это даст свои плоды.

Сейчас с Темой, когда меня нет в Питере, занимается моя мама, иногда нам помогает няня, моя бабушка приходит в гости пообщаться с правнуком. У него много родни в Питере, и он совершенно не обделен вниманием. Также у сына много друзей в садике, и мне кажется, что он чувствует себя достаточно комфортно.

«Мне помогли занятия с психологом»

— В чем суть мирового соглашения, которое вы подписали с Кержаковым? Сможете ли вы, в частности, уехать в отпуск с Артемием на Новый год? Раньше ведь Александр не подписывал разрешение на выезд ребенка за границу…

— Саша хотел в мировом соглашении прописать порядок общения с сыном. Важный момент: ему никто не запрещал видеться с Темой. В итоге мы заключили мирный договор, по которому он три раза в неделю беспрепятственно в течение четырех часов может видеться с сыном. А через год он сможет забирать сына к себе домой. Это было мое условие, так как Тема отвык от Саши из-за того, что он нечасто с ним виделся. К тому же там уже другая семья. Нужно, чтобы ребенок был морально к этому подготовлен. С моей стороны была единственная встречная просьба — снять запрет на выезд ребенка за границу. В ближайшее время этот запрет в судебном порядке должны убрать. Тогда мы с Темой и моей мамой наконец-то уедем отдыхать в Тай.

— Какие советы вы можете дать женщинам, которые оказались в такой же сложной ситуации? Как вы справились с тиранией мужа?

— Во многом мне помогли занятия с психологом. Сейчас я, кстати, учусь заочно на психологическом консультировании, потому что после всех событий в моей жизни я поняла, что мне интересно разбираться в человеческой психике. В отношениях с бывшим мужем я была жертвой, и в этом тоже есть моя вина. Я была неуверенным и сомневающимся в себе человеком, и только сейчас с возрастом я начинаю любить себя, больше думать и заботиться именно о себе, о здоровье, о своем внешнем виде, о своем моральном и психологическом спокойствии и стабильности.

Никогда нельзя позволять мужчине доминировать над тобой, никогда нельзя позволять ему нарушать твое личное пространство и, наверное, никогда нельзя любить без памяти. Да, этот процесс сложно контролировать, но всегда должен присутствовать здравый рассудок. Есть множество факторов, по которым можно определить, как человек будет вести себя с тобой в семейной жизни. К сожалению, на момент вступления в брак у меня было мало опыта, и я жила в розовых очках, я была зависима от своего мужа, очень его любила, и, соответственно, вопрос побоев для меня тогда не являлся решающим фактором, об этом я и не говорила. Благо время и опыт меня изменили.

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Сейчас я хочу на своем опыте показать женщинам, что это не норма: люди в XXI веке, в цивилизованном обществе не имеют никакого морального права так себя вести. Собственно, поэтому я и принимаю участие в общественных мероприятиях, часто говорю об этом в своих социальных сетях, пытаюсь в рамках работы своего центра общаться с девушками, которые приходят с проблемой тирании. Меня радует, что женщины начинают понимать: если в 90-е все молчали и боялись говорить открыто на эти темы, то сейчас они становятся все более независимыми, начинают реализовываться и ценить себя.