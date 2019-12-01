Звездный стиль

«Крутейшее и моднейшее»: Валерия похвалила наряд Шкулевой с кружевным жабо

Супруга шоумена Андрея Малахова посетила форум «Женщина имеет значение».

«Крутейшее и моднейшее»: Валерия похвалила наряд Шкулевой с кружевным жабо
Андрей Малахов и Наталья Шкулева (Фото: Globallookpress.com)

Валерия на личной страничке в Instagram разместила свежий фотоотчёт, опубликовав в карусели сразу несколько снимков, которые были сделаны на форуме «Женщина имеет значение». По словам возлюбленной Иосифа Пригожина, все присутствующие на мероприятии гости подискутировали на тему «Роли женщины в карьере мужчины». А модератором вечера выступила супруга шоумена Андрея Малахова — 39-летняя Наталья Шкулева.

«Собираясь вместе на подобных мероприятиях, женщины получают заряд энергии, дополнительную мотивацию и новые знания для достижения поставленных целей», — отметила Валерия.

На одном из опубликованных в микроблоге снимков певица позировала в компании Шкулевой и своего возлюбленного Иосифа Пригожина. Примечательно, что муж бизнесвумен Андрей Малахов не смог присутствовать на форуме из-за плотного съемочного графика. Супруга музыкального продюсера похвалила наряд Натальи, избранница ведущего программы «Прямой эфир» появилась на публике в закрытом принтованном черно-белом платье без декольте. Наряд знаменитости дополнило белое кружево на рукавах и кружевное жабо с пуговицами. К платью супруга Малахова подобрала черные туфли-лодочки на небольшом каблучке.

«Крутейшее и моднейшее», — отметила Валерия, говоря о платье бизнесвумен.

Напомним, что вместе с телеведущим Наталья Шкулева воспитывает единственного сына Александра. Малыш появился на свет в ноябре 2017 года. Первенец Андрея Малахова и его возлюбленной отпраздновал свое двухлетие.

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Андрей МалаховВалерияестественная красотаЗвездный стильИосиф Пригожинкрасота вне возрастамода и стильНаталья Шкулева
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«Крутейшее и моднейшее»: Валерия похвалила наряд Шкулевой с кружевным жабо
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