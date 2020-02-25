«Чем взрослее сын, тем моложе мама»: первенец Барановской обогнал ее по росту

34-летняя Юлия Барановская вместе с сыном-подростком отметилась на студийной фотосессии. В Instagram соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале поделилась отчётным видеороликом, запечатлев съемочный процесс на камеру. Примечательно, что 14-летний Артем уже обогнал звездную маму по росту. От футболиста Андрея Аршавина телеведущая родила троих детей — помимо старшего наследника, знаменитость также воспитывает одиннадцатилетнюю дочку Яну и семилетнего Арсения.

Напомним, что спортсмен ушел из семьи, когда его избранница находилась на последних месяцах беременности. Юлия не только сумела пережить расставание со своей второй половинкой, она также построила карьеру на ТВ. Помимо того, что Барановская вместе с Гордоном ведет программу «Мужское/Женское» на Первом канале, она также выступает соведущей Александра Васильева в ток-шоу «Модный приговор».

Юлия не скрывает, что рада тому, что ее экс-возлюбленный наладил общение с их общими наследниками. Дети Барановской сумели найти контакт с отцом, несмотря на то что он долгое время отсутствовал в их жизни. К слову, говоря о личной жизни, телеведущая заверила, что уже давно могла бы выйти замуж. Однако знаменитость слишком серьезно относится к этому шагу и не торопится идти в загс.