«Целостно и гармонично»: Куркова отметилась в кремовом костюме и бежевых лодочках

Стилист-имиджмейер Лариса Тимиряева прокомментировала один из образов актрисы в стиле городской шик.

39-летняя актриса из сериала «А у нас во дворе…» приняла участие в новой студийной фотосессии, отдав предпочтение стилю минимализм. В кадре экс-возлюбленная Ильи Бачурина позировала в классическом брючном костюме модного кремового оттенка белой палитры. Образ Равшаны Курковой дополнил топ-бра и бежевые туфли-лодочки на шпильке. Контрастной деталью стала прическа знаменитости: будучи брюнеткой, свои длинные вьющиеся локоны артистка оставила распущенными.

В интервью Teleprogramma.pro имиджмейкер Лариса Тимиряева дала свою экспертную оценку выбранному Равшаной наряду для фотосессии. Так, стилист уточнила, что Куркова предстала перед объективом фотокамеры в безукоризненном образе в стиле городской шик, отдав предпочтение изысканному минимализму. Здесь присутствует все: сдержанная роскошь, идеальный крой, свободный полуприталенный силуэт, сдержанная расцветка.

«Стиль городской шик выстраивается на классической основе, но с применением модных тенденций. Белый цвет — это цвет роскоши. Total white look в весенне-летнем сезоне 2020 будет более трендовым, чем черный. Он просто на пике», — добавила Тимиряева.

Стилист-имиджмейкер уточнила, что помимо всего прочего актриса выбрала правильный кремовый оттенок белого, который идеально подходит ее темному колориту внешности. Также актуален топ-бра в сочетании с высокой посадкой брюк.

«Нюдовые лодочки на шпильке не только поддерживают сексуальность образа, но и визуально удлиняют ноги. Все сложилось. Все смотрится целостно и гармонично. Браво!» — экспертно резюмировала имиджмейер.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».