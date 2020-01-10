«Опять мажор, опять комедия»: Бикович хотел отказаться от съемок в «Холопе»

В недавнем интервью экс-возлюбленный Аглаи Тарасовой рассказал о том, что поначалу он хотел отказаться от съемок в фильме Клима Шипенко. После того, как Милош Бикович прочитал весь сценарий, молодой человек засомневался в том, что он действительно хочет играть роль очередного мажора. По словам сербского актера, на тот момент в его голове созрела мечта о более глубоком и серьезном персонаже. Однако потом Бикович согласился рискнуть. Милош надеялся, что фильм Шипенко полюбится российскому зрителю, и не ошибся.

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«Изучив сценарий, я сразу сказал: «Опять мажор, опять комедия. Нет, я не буду участвовать». Но продюсеры меня уговорили, и сегодня я им за это благодарен», — отметил актер в интервью Woman.ru.

По словам Милоша, он, как и любой другой артист, успел привыкнуть к пристальному вниманию прессы к собственной персоне. Бывший возлюбленный Аглаи Тарасовой подметил, что популярность налагает определенные обязательства, например, общение с репортерами. Бикович признался, что всегда отдавал себе отчет в том, что любое его неосторожное слово или действие может повлечь за собой определенные последствия — навредить его актерской карьере или же, наоборот, добавить его фигуре значимости.

В фильме Клима Шипенко «Холоп», премьера которого состоялась еще в декабре, Милош Бикович снялся вместе с Александрой Бортич, Марией Мироновой, Иваном Охлобыстиным и Александром Самойленко.