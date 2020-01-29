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Вдруг не узнают: Брэда Питта заставили носить бейдж с именем

Организаторы завтрака для номинантов на премию Оскар посчитали, что бирка нужна на случай, если актера не узнают.

Вдруг не узнают: Брэда Питта заставили носить бейдж с именем
АКТЕР БРЭД ПИТТ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

В Лос-Анджелесе состоялся традиционный завтрак номинантов на кинопремию «Оскар». Знаменитые актеры почтили память погибшего баскетболиста Коби Брайанта и пообщались в дружеской обстановке. Журналистов и гостей мероприятия особенно привлек образ Брэда Питта. Звезда фильма «Однажды в… Голливуде» был одет в костюм песочного цвета, а на его груди красовался бейджик с именем и пометкой, что он номинируется как лучший актер второго плана.

Судя по всему, организаторы предложили голливудскому актеру надеть бейджик, сообщает издание Independent. И это выглядит весьма иронично, поскольку Брэд Питт популярен во всем мире, а за роль в фильме Тарантино уже получил «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.

Оскаровский ланч посетило множество знаменитостей, включая Леонардо Ди Каприо, Рене Зеллвегер, Роберта Де Ниро, Квентина Тарантино, Шарлиз Терон, Сэма Мендеса, Аль Пачино и других.

Звезды сделали совместное фото, которое получилось настолько большим, что едва ли поместится на экран вашего смартфона.

Поклонники уже погрустили, что на завтраке не было Дженнифер Энистон, которой нет в числе номинантов. После трогательной встречи экс-супругов на церемонии премии SAG Awards весь мир с нетерпением ждет новых эмоциональных фотографий этой красивой пары. А многие, в том числе друзья актеров, мечтают о воссоединении Брэда и Джен.

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Аль ПачиноБрэд ПиттДженнифер ЭнистонКвентин ТарантиноЛеонардо Ди КаприоОскарРене ЗеллвегерШарлиз Терон
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Вдруг не узнают: Брэда Питта заставили носить бейдж с именем
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