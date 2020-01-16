Помолвки не будет: Леонардо Ди Каприо готов бросить аргентинскую модель

Знаменитый голливудский холостяк Леонардо Ди Каприо опять готов разочаровать поклонников, ожидавших сообщения о его помолвке с 22-летней аргентинской моделью Камиллой Морроне. Актер встречается с девушкой с 2017 года, и это можно сказать своеобразный рекорд. Так долго подруги Лео рядом с ним еще не задерживались. Однако издание RadarOnline, ссылаясь на инсайдеров, сообщает, что герой фильма «Однажды…в Голливуде» уже готов разорвать и эти отношения.

«Лео любит проводить время с Камиллой, но с каждым днем он получает все больше давления от людей, ожидающих развития этих отношений, что уже готов завершить роман», — приводит издание слова источника.

По данным СМИ, больше всего на 45-летнего Ди Каприо давит его мать Ирмелин Инденбиркен, которая мечтает увидеть свадьбу сына и устала видеть рядом с ним череду молоденьких моделей и актрис. «Ирмелин хочет внуков, чтобы успеть насладиться общением с ними в свои золотые годы. Она настаивает, чтобы Лео поторопился и женился наконец на Камилле», — говорит инсайдер.

Однако такое давление еще дальше отталкивает Ди Каприо от алтаря, уверены его друзья: «Лео – холостяк до мозга костей. Он делает только то, что сам хочет. А загнанный в угол начинает бунтовать. Сейчас он явно не хочет быть окольцованным».

Кроме того, в голливудской тусовке говорят, что отношения в паре Леонардо-Камилла давно разладились. Это мнение подтвердила недавняя ситуация. Ди Каприо с подругой пришли на вечеринку вдвоем, однако актер весь вечер игнорировал девушку – пересел за другой столик и весело болтал с друзьями. Домой модель ушла одна, сославшись на усталость. Обладатель премии Оскар за ней не последовал.

Ранее мы рассказывали, как Леонардо Ди Каприо спас пьяного француза, вывалившегося за борт. По счастливой случайности актер был недалеко на своей яхте, он сумел найти и вытащить несчастного, который провел в море 11 часов и уже отчаялся. Такой вот «Титаник» наоборот.