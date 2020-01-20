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Нежные объятия Брэда Питта и Дженнифер Энистон обнадежили поклонников

Пресса и фанаты вновь заговорили о воссоединении красивой актерской пары.

Нежные объятия Брэда Питта и Дженнифер Энистон обнадежили поклонников
Актер Брэд Питт и актриса Дженнифер Энистон. Фото: Globallookpress

В Лос-Анджелесе состоялась SAG Awards – церемония вручения премии Гильдии киноактеров США, которая вручается с 1995 года. На красную дорожку вышло множество звезд. Однако внимание большинства папарацци было приковано к воссоединению Брэда Питта и Дженнифер Энистон.

Оба бывших супруга получили премии: Брэд выиграл номинацию за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде», а Дженнифер взяла приз за лучшую женскую роль в драматическом сериале «Утреннее шоу».

Энистон внимательно слушала речь экс-возлюбленного со сцены и улыбалась, когда он пошутил, что добавит информацию о награде в приложение для знакомств Тиндер.

Позже Питт был замечен за кулисами, он смотрел, как Дженнифер идет за своей наградой, с восхищенной улыбкой следил за ее взволнованной речью и даже прошептал «вау».

После награждения экс-супруги встретились за кулисами и их теплые трепетные объятия растрогали всех присутствующих. Дженнифер Энистон тепло улыбалась бывшему мужу, положив ладонь ему на грудь. А Брэд Питт взял актрису за руку и как будто не хотел отпускать. Фотографии, искрящиеся нежностью, мигом разлетелись по соцсетям и обнадежили миллионы поклонников звездной пары.

Напомним, что пара заявила о своем разводе после пяти лет совместной жизни. Причиной стал бурный роман Питта с Анджелиной Джоли, с которой они сыграли главные роли в фильме «Мистер и миссис Смит». Дженнифер Энистон смогла простить мужа только через несколько лет. Новые любовные отношения у них обоих не сложились. 56-летний Брэд Питт и 50-летняя Дженнифер Энистон сейчас официально свободны. Супруги развелись в 2005 году, однако слухи об их воссоединении возникают с регулярной частотой.

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Анджелина ДжолиБрэд ПиттГолливудДженнифер Энистон
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Нежные объятия Брэда Питта и Дженнифер Энистон обнадежили поклонников
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