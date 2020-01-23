НОВОСТИ

«Он выкрикнул ее имя»: фотограф рассказала, как сделала знаменитый снимок Энистон и Питта

Детали чувственной встречи бывших супругов обсуждают миллионы поклонников во всем мире.

«Он выкрикнул ее имя»: фотограф рассказала, как сделала знаменитый снимок Энистон и Питта
брэд питт и дженнифер энистон. Фото: globallookpress

Гильдия киноактеров США раздала статуэтки за лучшие роли в кино в ночь с 19 на 20 января 2020 года. Брэд Питт получил премию как лучший актер второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде», Дженнифер Энистон удостоилась звания лучшей актрисы за роль в сериале «Утреннее шоу». Однако самым обсуждаемым событием церемонии стали не награды, а уже ставшая знаменитой встреча бывших супругов. Фотограф, запечатлевшая исторический момент, рассказала, как это было.

Голливудский фоторепортер Эмма Макинтайр уже четыре года снимает подобные мероприятия и часто становится свидетельницей неожиданных встреч и забавных случайностей. По ее словам, инициатором общения был Брэд Питт. Актер стал искать Дженнифер сразу после ее награждения.

«Я сделала несколько снимков Джен и тут увидела Брэда, идущего к ней через весь зал. Было шумно, он крикнул «Энистон!», она повернулась, и они обнялись. Это был очень трогательный момент, чувствовалась их искренняя радость и уважение друг к другу», — рассказала фотограф изданию Daily Mail.

По словам репортера, за кулисами таких мероприятий часто можно увидеть радостные и веселые моменты. Победители поздравляют друг друга, все обнимаются. Возможность запечатлеть нежные объятия Энистон и Питта фотограф считает своей профессиональной удачей.

«Два выдающихся в своей области человека достигли вершин своего мастерства и были действительно рады видеть друг друга. Они знакомы более 20 лет, их встреча была очень трогательной. Мне повезло, что у меня была выгодная позиция, и я смогла это заснять», — радуется Эмма Макинтайр.

Ранее мы рассказывали, какой фурор произвели эти фотографии в интернете. Многочисленные поклонники актеров ликуют и надеются на воссоединение золотой пары Голливуда. Знаменитости так же не остались в стороне и активно прокомментировали снимки обнимающихся Дженнифер Энистон и Брэда Питта.

Позже звезда «Утреннего шоу» сама подлила масла в огонь слухов, опубликовав в Инстаграм провокационную фотографию. В кадр попало роскошное платье Дженнифер, небрежно брошенное на край ванны. В комментарии актриса написала, что у нее была незабываемая ночь. Фанаты тут же решила, что Энистон и Питт провели ночь вместе и возрадовались.

Другую знаменитую экс-супругу Брэда это событие огорчило. По словам инсайдеров, Анджелина Джоли расценила речь Питта, в которой он упомянул о семейных проблемах, как неуважение к ней и их личной жизни. А его трогательная встреча с бывшей возлюбленной, чей брак она разрушила, и вовсе ужасно расстроила Джоли.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анджелина ДжолиБрэд ПиттГолливудДженнифер Энистон
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он выкрикнул ее имя»: фотограф рассказала, как сделала знаменитый снимок Энистон и Питта
Интересно?
Поделись с друзьями: