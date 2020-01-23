«Он выкрикнул ее имя»: фотограф рассказала, как сделала знаменитый снимок Энистон и Питта

Гильдия киноактеров США раздала статуэтки за лучшие роли в кино в ночь с 19 на 20 января 2020 года. Брэд Питт получил премию как лучший актер второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде», Дженнифер Энистон удостоилась звания лучшей актрисы за роль в сериале «Утреннее шоу». Однако самым обсуждаемым событием церемонии стали не награды, а уже ставшая знаменитой встреча бывших супругов. Фотограф, запечатлевшая исторический момент, рассказала, как это было.

Голливудский фоторепортер Эмма Макинтайр уже четыре года снимает подобные мероприятия и часто становится свидетельницей неожиданных встреч и забавных случайностей. По ее словам, инициатором общения был Брэд Питт. Актер стал искать Дженнифер сразу после ее награждения.

«Я сделала несколько снимков Джен и тут увидела Брэда, идущего к ней через весь зал. Было шумно, он крикнул «Энистон!», она повернулась, и они обнялись. Это был очень трогательный момент, чувствовалась их искренняя радость и уважение друг к другу», — рассказала фотограф изданию Daily Mail.

По словам репортера, за кулисами таких мероприятий часто можно увидеть радостные и веселые моменты. Победители поздравляют друг друга, все обнимаются. Возможность запечатлеть нежные объятия Энистон и Питта фотограф считает своей профессиональной удачей.

«Два выдающихся в своей области человека достигли вершин своего мастерства и были действительно рады видеть друг друга. Они знакомы более 20 лет, их встреча была очень трогательной. Мне повезло, что у меня была выгодная позиция, и я смогла это заснять», — радуется Эмма Макинтайр.

Ранее мы рассказывали, какой фурор произвели эти фотографии в интернете. Многочисленные поклонники актеров ликуют и надеются на воссоединение золотой пары Голливуда. Знаменитости так же не остались в стороне и активно прокомментировали снимки обнимающихся Дженнифер Энистон и Брэда Питта.

Позже звезда «Утреннего шоу» сама подлила масла в огонь слухов, опубликовав в Инстаграм провокационную фотографию. В кадр попало роскошное платье Дженнифер, небрежно брошенное на край ванны. В комментарии актриса написала, что у нее была незабываемая ночь. Фанаты тут же решила, что Энистон и Питт провели ночь вместе и возрадовались.

Другую знаменитую экс-супругу Брэда это событие огорчило. По словам инсайдеров, Анджелина Джоли расценила речь Питта, в которой он упомянул о семейных проблемах, как неуважение к ней и их личной жизни. А его трогательная встреча с бывшей возлюбленной, чей брак она разрушила, и вовсе ужасно расстроила Джоли.