Знаменитости эмоционально отреагировали на объятия Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Ночью 19 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премий от Гильдии киноактеров США. На красной дорожке появилось множество звезд в сногсшибательных нарядах. Но всех затмила встреча бывших супругов – Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Оба получили награды в своих номинациях – Джен за роль в драматическом сериале «Утреннее шоу», а Брэд стал лучшим актером второго плана в фильме «Однажды…в Голливуде».

Экс-влюбленные внимательно следили за речью друг друга на сцене, а после встретились за кулисами. Фотографии этой трогательной встречи и нежных объятий Энистон и Питта мгновенно попали в интернет и вызвали бурную реакцию, как поклонников, так и голливудских коллег.

Джейми Линн, младшая сестра Бритни Спирс, написала, что будет рассказывать об этом событии внукам, настолько оно важное. Общая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась, что ее впечатлительно сердце просто не выдерживает накала милоты в этой сцене.

Актриса сериала «Золотая молодежь: Беверли-Хиллз» Морган Стюарт сообщила, что не готова справиться с этой новостью, такой сильный эмоциональный отклик она в ней вызывает. А сын Виктории и Дэвида Бекхэм, Бруклин, заметил палец Дженнифер, который залез под лакцан пиджака Питта.

Миллионы поклонников звездной пары отметили неподдельную нежность, с которой экс-супруги смотрели друг на друга. Дженнифер Энистон тепло улыбалась бывшему мужу, положив ладонь ему на грудь. А Брэд Питт так крепко держал актрису за руку, что не отпустил, даже когда она повернулась в другую сторону.

Голливудский эксперт по языку тела Джуди Джеймс также оценила поведение актеров и заключила, что между ними явно сквозит сексуальное влечение.

«Брэд смотрит на Дженнифер тепло и страстно. И все ее тело откликается, интерес взаимный, но Джен осторожничает, боится разочарования. Между ними такая невероятная химия, что эти чувства будут толкать их снова в романтические отношения и вряд ли они смогут сопротивляться силе влечения», — рассказала эксперт изданию Daily Mirror.

Напомним, что пара заявила о своем разводе после пяти лет совместной жизни. Причиной стал бурный роман Питта с Анджелиной Джоли, с которой они сыграли главные роли в фильме «Мистер и миссис Смит». Дженнифер Энистон смогла простить мужа только через несколько лет. Новые любовные отношения у них обоих не сложились. 56-летний Брэд Питт и 50-летняя Дженнифер Энистон сейчас официально свободны. Супруги развелись в 2005 году, однако слухи об их воссоединении возникают с регулярной частотой.