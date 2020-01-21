«Брэд Питт снял платье?»: Энистон подогрела слухи интимным фото

После трогательного воссоединения на кинопремии внимание миллионов фанатов приковано к бывшим супругам.

В ночь на 20 января звезда сериала «Утреннее шоу» получила премию как лучшая драматическая актриса от Гильдии киноактеров США. На церемонии Дженнифер Энистон встретилась с бывшим мужем Брэдом Питтом, и их трогательные объятия заставили биться сердца поклонников по всему миру. Встреча экс-возлюбленных стала популярнее самой премии и ее номинантов. Звезды и фанаты продолжают высказываться на тему возможного воссоединения актерской пары.

После церемонии SAG Awards Дженнифер Энистон опубликовала в своем Инстаграм провокационную фотографию, чем подбросила масла в огонь сплетен. На первом фото актриса показала, что ехала на кинопремию почти лежа в автомобиле, чтобы не помять свое атласное платье цвета слоновой кости от Dior. А на втором снимке соблазнительный наряд Энистон уже небрежно брошен на край ванны, рядом стоит статуэтка кинопремии, на полу лежат черные босоножки.

больше по теме Брэд Питт высказался про возобновление отношений с Дженнифер Энистон Слухи о воссоединении пары появились после юбилея актрисы в феврале.

«Никаких морщин… тяжелее, чем кажется! Где-то между этими двумя фотографиями мои друзья преподнесли мне подарок, который я буду лелеять, и ночь, которую я никогда не забуду. Спасибо нашему невероятному актерскому составу и команде. Давайте вернемся к работе!» — написала актриса в публикации.

От второго кадра у интернет-пользователей мигом разыгралось воображение. Поклонники предположили, что Джен намекает на бурную ночь с Брэдом Питтом. «Я надеюсь, это Брэд снял платье в пылу страсти!», «О, неужели воссоединение века свершилось!», «Пожалуйста, пусть они снова будут вместе», — пишут обнадеженные фанаты.

Известно, что, получив статуэтку, Энистон вместе с друзьями отправилась на вечеринку People’s Annual Screen Actors Guild Awards, сообщает издание TheSun. Вместе с со звездой сериала «Друзья» на after party веселились Николь Кидман, Элизабет Мосс, Хоакин Феникс, Адам Сэндлер, Тарон Эгертон и другие знаменитости.