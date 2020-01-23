«Я блаженно наивен»: Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон

Знаменитый американский актер Брэд Питт побывал на 35-м Международном кинофестивале в Санта-Барбаре.

Организаторы мероприятия, походившего в Арлингтонском театре, удостоили звезду фильма «Однажды в… Голливуде» почетным призом за впечатляющий многолетний вклад в кинематограф.

Брэд шутливо отреагировал на награду: «Во-первых, это значит, что я стар. А во-вторых, мне очень приятно».

Воспользовавшись случаем, журналисты не упустили случая спросить, что думает Брэд о той шумихе, которая поднялась вокруг его встречи с Дженнифер Энистон на кинопремии SAG Awards. Также репортеры хотели узнать, правдивы ли слухи о воссоединении пары.

Актер был в хорошем настроении и, улыбаясь, ответил, что не читал, что пишет об этом пресса.

«Даже не знаю. Я блаженно наивен и собираюсь таким оставаться», — заявил 56-летний холостяк.

По словам источника издания ЕТ, бывшие супруги не предполагали, насколько сумасшедшей будет реакция на их объятия. «Они оба немного посмеялись над этим. Конечно, Брэд и Джен выглядели счастливыми. Они определенно работали над своей дружбой, поэтому их встречи очень теплые и искренние. Питт обожает Энистон и действительно наслаждается общением с ней», — рассказал инсайдер.

Между тем, знаменитый фотограф, сделавшая легендарный снимок, рассказала, как это произошло на самом деле. Оказывается, инициатором общения стал Брэд Питт. Для того чтобы обнять экс-возлюбленную, актер прошагал целый зал знаменитостей.

А вот Анджелина Джоли недовольна слухами о романе Брэда и Джен. Актриса считает, что бывший супруг не должен был упоминать в своей речи со сцены разрушенный брак и семейные проблемы.