«Светлая память»: 70-летняя Пугачёва вспомнила об ушедшей из жизни маме

Зинаида Архиповна умерла в далеком 1986 году. Тогда ее внучке Кристине Орбакайте было всего пятнадцать лет.

В День матери 70-летняя Алла Пугачева решила показать, как выглядела ее родительница в молодости. Вслед за шоуменом Максимом Галкиным Примадонна отечественного шоу-бизнеса почтила память одного из самых близких для нее людей. Зинаида Архиповна ушла из жизни в далеком 1986 году. На тот момент ее внучке Кристине Орбакайте было всего пятнадцать лет. Мама певицы помогала ей воспитывать дочь. Пока Алла Борисовна гастролировала по стране, именно бабушка заботилась о Кристине. Когда малышка немного подросла, артистка стала брать ее с собой на концерты. Именно тогда, еще будучи маленькой девочкой, наследница Примадонны поняла, что хочет стать такой же известной, как и ее мама.

«Светлая память тебе, мамуля!» — написала в микроблоге Пугачева.

О покойной маме вспомнил и Максим Галкин — Наталья Григорьевна ушла из жизни в апреле 2004 года. Вместе с Примадонной шоумен воспитывает 6-летних двойняшек Гарри и Лизу. Алла Борисовна во второй раз стала мамой, когда ей исполнилось уже 64 года. У Примадонны есть трое внуков: 28-летний Никита Пресняков живет самостоятельно со своей супругой Аленой Красновой, 21-летний Дени Байсаров окончил элитное учебное заведение в Лондоне и мало интересуется музыкой, семилетняя Клава пока еще нуждается в опеке мамы. Девочка учится в школе и занимается балетом.

Младшие дети Аллы Борисовны — двойняшки Гарри и Лиза — вместе с гувернером учат французский язык. Кроме того, малыши умеют плавать. Дочка певицы интересуется модой и уже появлялась на подиуме, приняв участие в показе детской коллекции Галины Юдашкиной вместе с наследниками короля поп-сцены Филиппа Киркорова — Мартином и Аллой-Викторией.