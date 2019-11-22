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Вечер без двойняшек: Пугачева поужинала в ресторане с мужем и Вайкуле

Алла Борисовна в качестве исключения решила провести вечер вне дома, оставив 6-летних детей на попечение няни.

Вечер без двойняшек: Пугачева поужинала в ресторане с мужем и Вайкуле
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

В качестве исключения Алла Пугачева решила провести один из вечеров вне дома: обычно Примадонна отечественного шоу-бизнеса ужинает с 6-летними двойняшками Лизой и Гарри. После чего малышам разрешается посмотреть мультфильм перед сном, а иногда Максим Галкин читает отпрыскам сказку на ночь, самолично укладывая детей спать. Однако на этот раз Алла Борисовна поужинала в одном из ресторанов и, как выяснилось, не случайно — певица повидалась с 65-летней Лаймой Вайкуле. Компанию близким подругам оставил супруг Пугачевой — шоумен Максим Галкин.

Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин привел Аллу Пугачеву в ресторан к Лайме Вайкуле (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Он запечатлел Аллу Борисовну за столиком в японском ресторане. Примадонна вместе с Лаймой заказали себе роллы и другие легкие закуски. Из-за сахарного диабета певице приходится тщательно следить за своим рационом. Именно по этой причине возлюбленная Максима Галкина отказывается от дегустаций на фуршетах. Певица отдает предпочтение исключительно полезной пище. В свою очередь, Вайкуле утверждала, что относится к еде, как к топливу. По ее мнению, блюда должны быть простыми, без соусов и приправ.

Напомним, что этим летом Алла Пугачева устраивала двойное свидание в Юрмале. Так, Примадонна заказала столик в одном из ресторанов на берегу Балтийского моря, пригласив на ужин Лайму Вайкуле с мужем Андреем Латковским. Певицу в тот вечер сопровождал Максим Галкин.

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Тэги:

Алла Пугачевадети звездЗвездные детиЛайма ВайкулеМаксим Галкин
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Вечер без двойняшек: Пугачева поужинала в ресторане с мужем и Вайкуле
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