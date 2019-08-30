Невестка Пугачевой призналась, что пользуется бюджетной косметикой

22-летняя невестка Аллы Борисовны часто делится с подписчиками советами по уходу за кожей лица, рассказывая о новинках бьюти-индустрии. Так, супруга Никиты Преснякова призналась, что и в ее косметичке можно найти бюджетную недорогую косметику. При этом Алена Краснова не скрывает: она очень любит накладывать макияж, экспериментировать с образами, подбирая новую тушь, тени или помаду.

«Не считаю, что косметика должна быть обязательно дорогой. Например, у меня много бюджетных и качественных продуктов, которым никогда не дашь их цену. Зачастую мы просто переплачиваем за имя, поэтому не стоит ориентироваться только на стоимость и бренд», — добавила возлюбленная музыканта.

Модель не готова переплачивать за бренд, тратя баснословные суммы только из-за фирменной этикетки. К слову, об экономии ранее говорила и музыкальный продюсер Яна Рудковская. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко призналась, что ограничивает траты старших сыновей, не давая им больших сумм на карманные расходы.