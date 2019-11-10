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«Дети особо не советуются»: Орбакайте высказалась о сыновьях от Байсарова и Преснякова

48-летняя певица старается не обсуждать с наследниками их взаимоотношения с девушками.

«Дети особо не советуются»: Орбакайте высказалась о сыновьях от Байсарова и Преснякова
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

Кристина Орбакайте не скрывает: ее мальчики выросли самостоятельными и самодостаточными молодыми людьми. 21-летний Дени Байсаров в этом году окончил престижное лондонское учебное заведение. По информации СМИ, внук Аллы Борисовны строит отношения с подругой детства по имени Мария. Старший отпрыск певицы — 28-летний Никита Пресняков — после учебы в США вернулся на родину. В одном из интервью юноша признался, что обосновался в России в связи с личными обстоятельствами. Во-первых, музыкант не смог бросить свою группу Multiverse. Во-вторых, певец обзавелся возлюбленной. В июле 2017 года старший сын Кристины Орбакайте женился на модели Алене Красновой.

Говоря о воспитании сыновей, певица призналась, что ее наследники уже давно не нуждаются в опеке взрослых. Кроме того, дочка Примадонны отечественной эстрады крайне редко обсуждает с Никитой и Дени их взаимоотношения с противоположным полом, сетуя на то, что мальчики избегают бесед на личные темы.

«Мои дети особо не советуются, уже ставят перед фактом: это моя будущая жена, и все», — добавила Кристина в интервью программе «Ты не поверишь!».

Сама певица вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, воспитывает семилетнюю дочку Клавдию. Младшая сестренка стала любимицей братьев. Юноше нравится проводить время в компании маленькой Клавы. Однако из-за учебы в Лондоне молодой человек не так часто навещал семью. Зато Кристина старалась наведываться в гости к Дени, устраивая поездки по Европе.

В интервью Teleprogramma.pro Катя Лель рассказала о том, что она поздравила Дени с окончанием элитного вуза. По словам певицы, еще будучи ребенком, сын Кристины отличался от сверстников своей собранностью, умом и сдержанностью. Знаменитость не сомневается, что внук Пугачевой сможет добиться невероятных высот, если проявит все свои лучшие качества.

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Тэги:

Алла ПугачеваДени БайсаровЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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«Дети особо не советуются»: Орбакайте высказалась о сыновьях от Байсарова и Преснякова
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