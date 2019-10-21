51-летняя Стриженова высказалась в адрес Байсарова-младшего

21-летний Дени Байсаров стал выпускником элитного лондонского вуза. Об этом на личной страничке в Instagram рассказала мама юноши — певица Кристина Орбакайте. Дочь Аллы Борисовны не скрывает: она гордится достижениями сына. К слову, в отличие от старшего брата — 28-летнего Никиты Преснякова — Дени мало интересуется музыкой.

После того, как Байсаров-младший получил степень бакалавра, успешно освоив учебную программу, он решил поступить в магистратуру, чем порадовал своих родителей.

«Только вперед! Горжусь тобой», — обратилась к сыну Орбакайте.

больше по теме Николаев отреагировал на хвалебные слова Орбакайте в адрес Дени Байсарова 59-летний композитор вслед за дочерью Примадонны поздравил юношу с окончанием элитного лондонского вуза.

В адрес младшего из сыновей Кристины обратилась и 51-летняя Екатерина Стриженова. Телеведущая подметила, что внук Примадонны стал совсем взрослым и теперь его вряд ли кто-то сможет назвать его младшим в семье.

«Дени, как-то вдруг из «младших» перешел в статус «старших»!! Крис, поздравляю», — добавила Стриженова.

Дени очень привязан к близким, особенной к семилетней сестренке Клавдии. Теплые отношения юноша поддерживает и с Пугачевой. По словам внука Примадонны, они не могут обращаться к певице, как к бабушке и даже в семейном кругу называют ее не иначе, как Алла или Аллуся.