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51-летняя Стриженова высказалась в адрес Байсарова-младшего

Телеведущая поздравила внука Аллы Борисовны с окончанием элитного лондонского вуза.

51-летняя Стриженова высказалась в адрес Байсарова-младшего
Екатерина Стриженова (Фото: Globallookpress.com)

21-летний Дени Байсаров стал выпускником элитного лондонского вуза. Об этом на личной страничке в Instagram рассказала мама юноши — певица Кристина Орбакайте. Дочь Аллы Борисовны не скрывает: она гордится достижениями сына. К слову, в отличие от старшего брата — 28-летнего Никиты Преснякова — Дени мало интересуется музыкой.

После того, как Байсаров-младший получил степень бакалавра, успешно освоив учебную программу, он решил поступить в магистратуру, чем порадовал своих родителей.

«Только вперед! Горжусь тобой», — обратилась к сыну Орбакайте.

 

Дени Байсаров учится в магистратуре (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

В адрес младшего из сыновей Кристины обратилась и 51-летняя Екатерина Стриженова. Телеведущая подметила, что внук Примадонны стал совсем взрослым и теперь его вряд ли кто-то сможет назвать его младшим в семье.

«Дени, как-то вдруг из «младших» перешел в статус «старших»!! Крис, поздравляю», — добавила Стриженова.

Дени очень привязан к близким, особенной к семилетней сестренке Клавдии. Теплые отношения юноша поддерживает и с Пугачевой. По словам внука Примадонны, они не могут обращаться к певице, как к бабушке и даже в семейном кругу называют ее не иначе, как Алла или Аллуся.

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51-летняя Стриженова высказалась в адрес Байсарова-младшего
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