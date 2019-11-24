«Ты в моем сердце»: Максим Галкин почтил память покойной мамы

Шоумен Максим Галкин почтил память одного из самых близких ему людей. В День матери супруг Аллы Борисовны опубликовал в Instagram архивное фото из семейного альбома, показав, как выглядела его родительница в молодости. Наталья Григорьевна ушла из жизни в апреле 2004 года после продолжительной болезни. Ее сын до сих пор скорбит и пересматривает памятные черно-белые кадры. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале призвал подписчиков в этот праздник позвонить своим мамам или отдать дань памяти тем из них, кто уже находится на небесах.

«Мама, ты в моем сердце… С Днем матери, дорогие подписчики! Позвоните маме! Скажите о своей любви! Помяните, если ушла! Наши мамы и на Земле, и на Небе всегда с нами», — добавил Галкин.

Вместе с 70-летней Аллой Пугачевой шоумен воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В ноябре 2017 года супруги скрепили свой брак перед Богом, обвенчавшись в одном из подмосковных храмов. На торжестве присутствовали самые близкие друзья и родственники пары: младшие дети Примадонны, Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова.

Еще в 1994 году Алла Борисовна прошла обряд венчания с Филиппом Киркоровым. Позже певица призналась, что всю жизнь будет корить себя за этот поступок. По словам Примадонны, обрести настоящее женское счастье она смогла только рядом с Максимом Галкиным.